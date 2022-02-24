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Almanya'da saatlik asgari ücret 12 euroya yükseltildi

23.02.2022 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da Bakanlar Kurulu, asgari ücretin 9,82 eurodan 12 euroya yükseltilmesini karara bağladı.

Almanya'da saatlik asgari ücret 12 euroya yükseltildi

Zamlı tarife parlamentonun onayının ardından Ekim'den itibaren uygulanacak.Almanya'da saat başına ödenen asgari ücret 1 Ekim'den itibaren 12 euroya yükseltilecek. Bakanlar Kurulu Çarşamba günkü oturumunda Çalışma Bakanı Hubertus Heil‘in (SPD) asgari ücretin yükseltilmesine ilişkin tasarısını kabul etti. Böylece Bakanlar Kurulu, Başbakan Olaf Scholz'un (SPD) seçim vaatlerinden birine yeşil ışık yakmış oldu.

Çalışma Bakanı Hubertus Heil, ZDF kanalında yayınlanan Morgenmagazin programında yaptığı açklamada "Asgari ücreti, yoksulluğa karşı daha dirençli olması için 12 euroya yükseltiyoruz" dedi. Bakan, asgari ücretin yükseltilmesini gerekli bir adım olarak gördüğünü belirterek, artışın Almanya'da satın alma gücünü de artıracağını ifade etti. Artıştan yaklaşık 6,2 milyon işçi yararlanacak.

Şu anda Almanya'da asgari ücret 9,82 euro.

1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren asgari ücretlerde bir düzenlemeye gidilerek, 10,45 euro olarak ödenmesinin sağlanması planlanıyor. Bu tarihten üç ay sonra, 1 Ekim'den itibaren de 12 euroya çıkarılacak. Bu artış, daha önceki uygulanan zam oranlarından bağımsız olarak, bir defaya mahsus olmak üzere gerçekleştirelecek. Almanya'da normal şartlarda asgari ücret artışı bir önceki artış esas alınarak belirleniyor. Yasa tasarısında, yaşam ve konut maliyetlerinin artması nedeniyle böyle bir uygulamaya gidildiği belirtildi.

İşverenlerden tepki

Asgari ücrete Bakanlar Kurulu kararınca yapılan zamma tepki ise işverenlerden geldi. Alman İşveren Dernekleri Birliği Başkanı (BDA) Rainer Dulger, siyasetin Asgari Ücret Komisyonu'nun ücret sınırını belirleme taahhüdünü bozduğunu ileri sürdü. Asgari Ücret Komisyonu'nda işverenler ve sendikalar bir araya gelerek, yapılacak zamları belirliyor.

Alman Sendikalar Birliği (DGB) ise işverenlerden gelen bu eleştiriye itiraz etti. Yapılan açıklamada, söz konusu eleştiri, "gerçeklikten uzak" olarak tanımlandı. DGB yönetim kurulu üyesi Stefan Körzell, söz konusu artışı, "çalışanların yaptıkları işin takdir edilmesi" olarak değenlendirdiklerini vurguladı.

Sol Parti Başkanı Susanne Hennig-Wellsow, Alman basın ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada, "Eğer Federal Hükümet, işverenlerin eleştirilerinden etkilenmezse iyi bir şey yapar. Asgari ücretin 2015 yılında yürürlüğe girmesiyle birlikte Almanya'nın ekonomisinin çökeceği öngörülüyordu, bunun tersi oldu" dedi.

Yasa tasarısına göre, gelecekteki ücret ayarlamalarını yine Asgari Ücret Komisyonu yapacak. 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak zamlarla ilgili bir sonraki kararın 30 Haziran 2023'te alınması bekleniyor.

Asgari ücret hangi ülkede ne kadar?

Almanya, AB'de asgari ücretin nispeten yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, yılın başından bu yana geçerli olan saat başı 9,82 euroluk asgari ücret, tam zamanlı bir iş için aylık brüt bin 621 Euro'ya tekabül ediyor. Lüksemburg'da 2 bin 257 euro, İrlanda'da bin 775 euro, Hollanda‘da bin 725 euro ve Belçika'da ise bin 658 euro asgari ücret ödeniyor. Fransa'da ise bu meblağ Almanya'ya göre daha düşük ve bin 603 euro.

dpa/TY,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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