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Almanya’da sağ şiddet mağduru çocukların sayısı arttı

22.09.2018 15:05 | Son Güncelleme

Almanya’da aşırı sağcı şiddete maruz kalan çocuk ve gençlerin sayısının son yıllarda artış gösterdiği su yüzüne çıktı.

Almanya’da sağ şiddet mağduru çocukların sayısı arttı

2017 yılında 175 çocuk ve genç, aşırı sağcı şiddete maruz kaldı.Almanya'da son yıllarda aşırı sağcı şiddete maruz kalan çocuk ve gençlerin sayısının arttığı belirlendi.

Der Spiegel dergisinin yayınladığı rapora göre, 2017 yılında 13 yaş ve altı 34 çocuk ve 14-17 yaş arası 141 genç, aşırı sağcı şiddetin mağduru oldu. 2016 yılında ise aynı yaş aralıklarında 71 çocuk ve 201 genç, mağdur olarak kayıtlara geçti. Raporda, önceki yıllardaki rakamların daha düşük olduğu bilgisine yer verildi.

Diğer yandan aşırı solcu şiddetin mağduru olarak 2017 yılında bir çocuk ve 11 genç kayıtlara geçti. Beş çocuk ve dokuz genç ise yabancılar tarafından işlenen ya da dini arka plana sahip şiddete maruz kaldı.

Söz konusu rakamlara, Yeşiller partisinin yazılı önergesine İçişleri Bakanlığı'nın verdiği yanıt kapsamında ulaşıldı.

Yeşiller partili milletvekili Monika Lazar, söz konusu rakamları "sarsıcı ve endişe verici" olarak nitelendirdi. Der Spiegel'e açıklamalarda bulunan Lazar, sağcı ideolojinin "Alman demokrasisinin yanı sıra, dehşet verici bir sıklıkla, başta çocuklar olmak üzere savunmasız gruplar olmak üzere insanlar için de fiziksel tehlike oluşturduğunu" ifade etti.

epd/BÜ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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