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Almanya'da sağcı politikacı Gauland'ın dokunulmazlığı kaldırıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 30.01.2020 15:12 | Son Güncelleme

Almanya'da hakkında vergi kaçakçılığından soruşturma açılan sağ popülist siyasetçi Gauland'ın dokunulmazlığı kaldırıldı.

Almanya'da sağcı politikacı Gauland'ın dokunulmazlığı kaldırıldı

Sağ popülist parti Almanya için Alternatif'in (AfD) Federal Parlamento Grup Başkanı Alexander Gauland'ın dokunulmazlığı kaldırıldı.

Federal Meclis'te Gauland hakkında dokunulmazlığının kaldırılması oylaması, Frankfurt Savcılığı'nın AfD'li politikacı ile ilgili başlattığı vergi kaçakçılığı soruşturması üzerine yapıldı.

Oylamada, AfD milletvekillerinin büyük kısmı çekimser kalırken, mecliste temsil edilen diğer 5 partiden vekiller Gauland'ın dokunulmazlığının kaldırılması yönünde görüş bildirdi.

Frankfurt Savcılığı, dokunulmazlığı kaldırılan Gauland hakkında mahkemece verilen arama ve evraklara el koyma kararlarını uygulayabilecek. Almanya'da dokunulmazlığı olan politikacılar hakkında hukuki soruşturma ancak parlamentonun onayıyla mümkün olabiliyor. Savcılığın talebi olması halinde parlamento dokunulmazlığın kaldırılmasını oylamaya sunabiliyor.

AfD parlamento grubu sözcüsü Lüth, Tageszeitung gazetesine Gauland hakkındaki vergi kaçırma iddialarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada söz konusu iddiaların önceki yıla ait vergi beyannamesinde yapılan bir hatadan kaynaklandığını söyledi.

dpa / TY, SSB

©Deutsche Welle Türkçe

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