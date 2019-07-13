Almanya'da Sağlık Masrafları Cep Yakıyor

Sağlık sigortaları ilaç sektörünü eleştirerek, piyasadaki rekabet şartlarının ve şirketlerin fiyat politikalarının saydam olmadığını iddia ediyor. Reçete zorunluluğu olan ilaçların fiyatları yasal olarak saptanıyor ve her eczanede aynı bedele satılıyor. Reçetesiz ilaçlar ise ürünü sunan veya satışa süren şirket eczane tarafından serbest bir şekilde belirleniyor.

Ülke ekonomik açıdan içinde bulunduğu refaha rağmen, dünyanın en pahalı dördüncü sağlık hizmeti sunan ülkesi durumuna geldi. Diş tedavisi, gözlük ve özellikle de ilaç masraflarında sigortalının cebinden çıkan, istatistiklere göre son on yılda yüzde 40 oranında arttı; sağlık sigortaları bu yılın ilk üç ayında 100 milyon Euro açık verdi.

Almanya’da sağlık sigortası 2009’dan bu yana hukuki bir zorunluluk. Nüfusun yüzde 90'ı devletin resmi sağlık sigortasını kullanırken, yüzde 10'u ise özel sigorta şirketlerini kullanıyor.

Devlet tarafından organize edilen sağlık sistemi genel olarak bakıldığında sigortalıların bütün ihtiyaçları karşılamasına rağmen son yıllarda önemli gedikler vermeye başladı. Bunun başlıca nedeni hızla yaşlanan nüfusun ihtiyaçlarının artmasıyla birlikte sağlık hizmetlerinin pahalanması.

Alman sağlık sistemi yıllık 270 milyar Euroluk hacmiyle en önemli ekonomik branşlar arasında yer alıyor ve aynı zamanda gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 12’sini oluşturuyor.

Aspirin başta olmak üzere ağrı, soğuk algınlığı ve kas ağrıları gibi rahatsızlıklara karşı önerilen ilaçların büyük bir bölümünün sabit bir fiyatı yok. Nitekim ağrı kesici parasetemolu bir eczane 4 Euroya satışa sunarken, aynı ilacı başka bir eczane 6 Euroya satabiliyor.

Hastaları en çok etkileyen ve sürekli tartışılan bir konu, ilaç fiyatlarının Avrupa'daki diğer ülkelere göre yüzde 40’a varan oranda daha pahalı olması. Sürekli ilaç almak zorunda olan milyonlarca hasta örneğin komşu ülke Avusturya’ya kıyasla yüzde 40 oranında daha fazla para ödemek zorunda kalıyor.

Almanya’da 20 milyon dolayında kronik hasta bulunduğunu belirten tıp uzmanı Murat Üzel, ilaçların fiyatlarını düşürmek için sigorta kurumlarının ihale ve sözleşme yöntemlerini kullanarak, ilaç lobisine baskı yapması gerektiğini belirtiyor.

İhtiyaç duydukları ilaçlara daha az para harcamak isteyenler için internet üzerinden ısmarlama servisleri bir alternatif olarak gündeme geliyor. Yabancı firmalar Almanya’daki hastalara reçeteli ve reçetesiz ilaçları internet üzerinden daha uygun fiyata satabiliyor. Ancak uzmanlar internetten satış yapan firmalar arasında çok sayıda dolandırıcı firmanın da bulunduğunu ve çok dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Özellikle yan etkileri kestirilemeyen taklit ilaçları kullananların, bunu sağlıklarıyla ödeyebileceği uyarısı yapılıyor.

