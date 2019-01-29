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Almanya'da saksıda gördü, köyünde yetiştirmeye başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 14:35 | Son Güncelleme

Almanya'da, saksıda gördüğü 'Tamarilla' bitkisinin tohumunu getirdiği memleketi Rize'nin Pazar ilçesi Derebaşı köyüne eken Erdal Saydı (71), büyüyen ve ağaç halini alan bitkilerden meyve toplamaya başladı.

Almanya'da, saksıda gördüğü 'Tamarilla' bitkisinin tohumunu getirdiği memleketi Rize'nin Pazar ilçesi Derebaşı köyüne eken Erdal Saydı (71), büyüyen ve ağaç halini alan bitkilerden meyve toplamaya başladı. Saydı, 'ağaç domatesi' adını verdiği ve Avrupa'da tanesi 2 Euro'ya alıcı bulan meyveyi, kilosu 10 liradan satmaya başladı.
Almanya'da, 45 yıldır halı yıkama fabrikası işleten Erdal Saydı, geçen yıl memleketi Rize'nin Pazar ilçesi Derebaşı köyüne döndü. Almanya'da bir arkadaşının saksıda ektiği 'Tamarilla' bitkisinin tohumunu getirdiği köyüne diken Saydı, büyüyen ve ağaç halini alan bitkilerden meyve toplamaya başladı. 'Ağaç domatesi' adını verdiği meyvenin ünü kısa sürede ilçeye yayıldı. Meyveyi merak edenler Saydı'nın bahçesini ziyaret ediyor, fide alanlar bahçelerine dikiyor. Ağaç sayısını çoğaltarak üretimi artırmayı planlayan Saydı, meyve siparişi de almaya başladı.
MEYVE BEĞENİLİYOR
Avrupa'da tanesinin 2 Euro'ya satıldığını anlatan Erdal Saydı, az miktarda yetiştirdiği meyveyi kilosu 10 liradan sattığını belirtti. Ağaç sayısını çoğaltarak üretimi artırmayı hedeflediğini ifade eden Saydı, Almanya'da saksıda gördüm, getirip bahçeme diktim. Kısa sürede büyüdü ve sürekli meyve vermeye başladı. Arkadaşlarıma fide dağıtıyorum, meraklı olanlar yetiştiriyor. Meyvesini yiyenler beğeniyor ama beğenmeyenler de oluyor. Onlar da sonradan tekrar tattıklarında beğeniyor. Bahçeyi büyütüp daha fazla üretim yapacağım dedi.
Meyveye 'ağaç domatesi' adını verdiğini belirten Saydı, Biz buna ağaç domatesi diyoruz. Tamarilla desek kimse anlamazdı. Bizde bu ismi verdik diye konuştu.
Meyveyi bahçesine eken Mustafa Memoğlu da Arkadaşım bunu Almanya'dan getirdi. Bahçede meyveleri görünce ben de kendi bahçeme ektim. Bu bitki gözlere çok faydalıymış. Rize bu meyveyi çok sevdi. Burada iyi yetişiyor. Sürekli meyve veriyor. Gelecek yıl daha fazla ekip satışına başlayacağım ifadelerini kullandı.

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