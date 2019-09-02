Almanya'da Saksonya ve Brandenburg eyalet meclisi seçimleri

BERLİN (AA) - Almanya’nın Saksonya Eyalet Meclisi seçimlerinde Başbakan Angela Merkel’in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), Brandenburg Eyalet Meclisi seçimlerinde ise Sosyal Demokrat Parti (SPD) birinci oldu.

Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde yapılan seçimlere ilişkin geçici resmi sonuçlar açıklandı.

Saksonya eyaletinde Merkel’in partisi CDU, 2014’te yapılan bir önceki seçimlere göre yüzde 7,3 oranında oy kaybetmesine rağmen yüzde 32,1 ile birinci oldu. CDU bu seçimde iki Almanya’nın birleştiği 1990’dan sonra en düşük sonucu elde etti.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi bir önceki seçimlere göre oyunu yüzde 17,8 artırarak yüzde 27,5 ile ikinci sıraya geçti. Böylece oylarını yaklaşık 3 katına çıkaran AfD, ülkede şimdiye kadar bir eyalette ulaştığı en yüksek oyu aldı.

2014’e göre oyları yüzde 8,5 düşen Sol Parti yüzde 10,4 ile üçüncü olurken, yüzde 2,9 oranında oyunu artıran Yeşiller yüzde 8,6 ile dördüncü sırada yer aldı.

SPD ise yüzde 4,7 oy kaybederek yüzde 7,7 ile beşinci oldu.