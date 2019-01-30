Almanya'da Saldırı Hazırlığındaki 3 Iraklı Gözaltına Alındı

Almanya’da terör saldırısı hazırlığı içinde olan üç Iraklı zanlı gözaltına alındı. Ülkenin kuzeyindeki Schleswig-Holstein eyaletinde Ditmarschen’de yakalanan zanlıların arabayla bombalı saldırı planladıkları açıklandı. Eyalet İçişleri Bakanı Hans Joachim Grote, üç kişilik terör hücresine yönelik operasyonun, istihbarattan gelen bir uyarı üzerine Federal Suç Dairesi ve özel anti-terör ekibi GSG 9 tarafından yapıldığını ve zanlıların suçüstü ele geçirildiğini duyurdu.
İstihbaratın hücreyi Aralık ayında takibe aldığını belirten bakan, radikal İslamcı çevrelerle ilişkili üçlünün yılbaşında patlatılan havai fişeklerin içindeki barutları kullanarak bomba yapımına başladıklarının tespit edilmesinden sonra operasyonun düzenlendiğini aktardı. Terör zanlılarının, maliyeti daha düşük olduğu için bomba yapımında havai fişek barutu kullanmayı amaçladıkları, bombanın ateşlemesini sağlayacak malzemeyi de İngiltere’den sipariş verdikleri öğrenildi. Shahin F. Hersh F. ve Rauf S. adlı şüphelilerin geçen haftalarda kendi yaptıkları bombaların ne kadar etkili olduğunu ormanlık alanlarda denedikleri de tespit edildi. Operasyonun düzenlendiği evde ele geçirilen bir bilgisayarda ise bomba yapımıyla ilgili bilgilerin indirildiği de saptandı.
Bir yetkili, zanlıların şu an için bir terör örgütü ile ilişki içinde olduklarına yönelik bir bilgi bulunmadığını söyledi. Söz konusu zanlıların 2015 sonbaharında sığınmacı olarak Almanya’ya geldikleri ve mülteci statüsünü aldıktan sonra burada radikal gruplarla bağlantı kurduklarının saptandığı da konuyla ilgili verilen bilgiler arasında. Der Spiegel dergisi, istihbarata dayanarak verdiği haberde, zanlılarından birinin gözaltına alındıktan sonra verdiği ifadede, "Çok sayıda yetişkin kafiri öldürecektik, ama çocuklar hedefimizde değildi" dediğini, ayrıca saldırı için arabayı tercih ettiklerini, bu yüzden aralarından birinin sürücü kursuna yazıldığını da anlattığını aktardı. Federal Başsavcılık, soruşturma kapsamında Shahin F. ve Hersh S.’yi bomba yapmak, Rauf S.’inin de ikiliye yardım etmekten tutuklandığını açıkladı.
Federal Başsavcılık bundan kısa bir süre önce İslamcı terörist olduğundan şüphelenilen kişilere yönelik soruşturmaların sayısının geçen yıl arttığını bildirdi. Buna göre toplam 905 şüpheli radikal hakkında toplam 855 soruşturma başlatıldı.
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