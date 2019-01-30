Almanya'da Saldırı Hazırlığındaki 3 Iraklı Gözaltına Alındı

Almanya’da terör saldırısı hazırlığı içinde olan üç Iraklı zanlı gözaltına alındı. Ülkenin kuzeyindeki Schleswig-Holstein eyaletinde Ditmarschen’de yakalanan zanlıların arabayla bombalı saldırı planladıkları açıklandı. Eyalet İçişleri Bakanı Hans Joachim Grote, üç kişilik terör hücresine yönelik operasyonun, istihbarattan gelen bir uyarı üzerine Federal Suç Dairesi ve özel anti-terör ekibi GSG 9 tarafından yapıldığını ve zanlıların suçüstü ele geçirildiğini duyurdu.

İstihbaratın hücreyi Aralık ayında takibe aldığını belirten bakan, radikal İslamcı çevrelerle ilişkili üçlünün yılbaşında patlatılan havai fişeklerin içindeki barutları kullanarak bomba yapımına başladıklarının tespit edilmesinden sonra operasyonun düzenlendiğini aktardı. Terör zanlılarının, maliyeti daha düşük olduğu için bomba yapımında havai fişek barutu kullanmayı amaçladıkları, bombanın ateşlemesini sağlayacak malzemeyi de İngiltere’den sipariş verdikleri öğrenildi. Shahin F. Hersh F. ve Rauf S. adlı şüphelilerin geçen haftalarda kendi yaptıkları bombaların ne kadar etkili olduğunu ormanlık alanlarda denedikleri de tespit edildi. Operasyonun düzenlendiği evde ele geçirilen bir bilgisayarda ise bomba yapımıyla ilgili bilgilerin indirildiği de saptandı.