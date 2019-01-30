Almanya’da saldırı hazırlığındaki 3 Iraklıya gözaltı

Almanya’da gerçekleştirilen terör operasyonunda saldırı planladığı tespit edilen 3 Iraklı zanlı gözaltına alındı.

Almanya Federal Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede saldırı planladıkları belirlenen 3 Iraklı zanlının gözaltına alındığını duyuruldu. Açıklamada Shahin F., Hersh F. ve Rauf S. adlı şüphelilerin 2018’in sonlarına doğru Almanya’da terör saldırısı planladığından şüphelenildiği ifade edildi. Şüphelilerin saldırı için bir hedef belirlemedikleri kaydedilen açıklamada, zanlıların ülkenin Schleswig-Holstein eyaletinde yakalandığı bildirildi.

