HABER

Almanya’da saldırıya uğrayan 65 yaşındaki Türk kadın yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 14:53 | Son Güncelleme

Almanya’da saldırıya uğrayan 65 yaşındaki Türk kadın yaralandı

BERLİN (AA) - Almanya’nın Hannover kentinde bir Türk kadının saldırıya uğradığı bildirildi.

Hannover Polis Sözcüsü Philipp Hasse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün Kurt-Schumacher Caddesi'ndeki "Hauptbahnhof" tramvay durağında 65 yaşındaki Türk kadının 36 yaşındaki bir Çekya vatandaşı tarafından itilerek yere düşürüldüğünü belirtti.

Kadının yaralandığını ifade eden Hasse, saldırganın olay yerine gelen polis tarafından kimliğinin tespit edildiğini söyledi.

Yabancı düşmanı bir saldırı olup olmadığını henüz söylemeyeceğini kaydeden Hasse, olayla ilgili saldırgan hakkında "kasten adam yaralama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı, konunun Hannover Savcılığına intikal edeceği bilgisini paylaştı.

'Beni tanıyorlar' deyip soyunmaya başladı! Şaşkına çeviren anlar 'Beni tanıyorlar' deyip soyunmaya başladı! Şaşkına çeviren anlar
Midelerinde eroin taşıyan 3 İranlıya hapis ve para cezasıMidelerinde eroin taşıyan 3 İranlıya hapis ve para cezası
Günlük kiralık dairede ölü bulunduGünlük kiralık dairede ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hannover saldırı türk kadın

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Cinsel içerikli paylaşımların nedenini açıkladı

Cinsel içerikli paylaşımların nedenini açıkladı

Demet sert çıktı! 'Saygısız sensin'

Demet sert çıktı! 'Saygısız sensin'

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Kılıçdaroğlu'ndan Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki kızını öldüren, kendisini de yaralayan caniyi görünce gözyaşlarını tutamadı

Kızlarının katilini görünce gözyaşlarını tutamadı

Metrobüs durağında bozuk asansör engeli! Çevredekilerin yardımıyla indirildi

Metrobüs durağında bozuk asansör engeli!

Kimya profesörü 4. kattan atlayarak intihar etti

Acı olay! Profesör hayatına son verdi

Bayburt’ta yangın faciası! 2 çocuk ve engelli hala hayatını kaybetti

2 çocuk ve engelli hala hayatını kaybetti!

İstanbul'da beklenen olası deprem için dikkat çeken açıklama!

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

Adnan Oktar'ın cezaevindeki üyelerine gönderdiği mektuplar ortaya çıktı! 2019 yılına dikkat çekmiş

Adnan Oktar'la mektupları ortaya çıktı: Sevgisinden coşarım!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.