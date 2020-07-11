Almanya'da Salgın Ekonomisi Esnafı Olumsuz Etkiliyor

Almanya'da Corona virüsü vakası sayısı 200 bin sınırına yaklaştı. Robert Koch Enstitüsü’nün verilerine göre, son 24 saatte 395 yeni hasta tespit edildi, 6 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yeni vakalarla birlikte ülkede bugüne kadar görülen Covid-19 vaka sayısı 199 bin 178’e yükselirken, iyileşenlerin sayısı ise 184 bin oldu. Almanya’da aktif hasta sayısı 5 bin 100 olarak açıklanırken, bugüne kadar ölenlerin sayısı ise 9 bin 54’e yükseldi. Robert Koch Enstitüsü bulaştırma katsayısının 0,8 olduğunu açıkladı. Sayının hala 1'in altında olması olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Corona vakalarının gerilemesi kamuoyunda"salgın bitti" algısı yaratsa da virologlar virüsün geçip gideceği beklentisine karşı uyarılarını sürdürüyor. Öte yandan salgın nedeniyle ekonomi için karamsar bir tablo çizilirken, iktisatçılar belirsizlikler nedeniyle tüketici harcamalarında gerileme olduğu belirtiliyor. Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü, salgınla bağlantılı ekonomik kriz ve işini kaybetme korkusu yüzünden, halkın harcamaları kısıp tasarrufa yöneldiğini kaydediyor.

Almanya'da sanayi siparişlerinde, perakende satışlarda ve imalatta ciddi kayıplara neden olan Corona virüsü salgınının istihdam piyasalarını da olumsuz etkilemesi bekleniyor. Kötümser tahminlere göre işsiz sayısı 2021’in ortalarına kadar 5 milyonu bulabilir. Ülkede reel perakende satışlar, salgının etkisiyle son 3 ayda yüzde 5,6 daralarak, son 13 yılın en büyük düşüşünü kaydetti. Turizm ve gastronomi sektörlerinin yanı sıra, Türkiye kökenli göçmenlerin yoğun olarak işveren konumunda olduğu berber ve cilt bakımı sektöründe de piyasa çok durgun. İşleri bozulan berber ve kuaför salonu sahipleri, müşteri kaybından yakınıyor. İşlerin bozulmasının başlıca nedenleri arasında ise düğün ve nişanların yapılmaması ile Türk göçmenlere yönelik eğlence ve konserlerin Corona tedbirleri nedeniyle düzenlenmemesini gösteriyorlar. Alman Berberler ve Kuaförler Birliği’nden yapılan açıklamada, bu yılın ilk altı ayındaki ciro kaybının geçen yılın aynı zaman dilimine göre yüzde 30 olduğu belirtildi. Mart ile Temmuz ayları arasındaki kaybın ise yüzde 60 olduğuna işaret edildi. Salgın nedeniyle kuaförler ve berberler yedi hafta kapalı kalmıştı.