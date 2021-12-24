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Almanya'da Salgın Ekonomiyi Yine Tehdit Ediyor

24.12.2021 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Corona virüsü salgını, Avrupa'nın en büyük ekonomisine ve nüfusuna sahip Almanya’da, ilk kez ortaya çıktığı 2020 Şubat‘ından bu yana başta büyüme ve istihdam olmak üzere ekonomi için de tehdit oluşturuyor

Corona virüsü salgını, Avrupa'nın en büyük ekonomisine ve nüfusuna sahip Almanya’da, ilk kez ortaya çıktığı 2020 Şubat‘ından bu yana başta büyüme ve istihdam olmak üzere ekonomi için de tehdit oluşturuyor.

Ülkede, salgından en çok etkilenen sektörlerden gastromoni ve turizmde, geride kalan dönemde birçok firma kepenkleri indirmek zorunda kalır ya da iflasın eşiğine gelirken perakende sektöründe faaliyet gösteren mağazalar da hayatta kalma mücadelesi veriyor. Hristiyan dünyasının en önemli dini bayramlarından biri olan Noel öncesi dönem, Alman perakendeciler açısından büyük umuttu. Mağaza sahipleri yıl boyunca yaşadıkları kaybı en azından yoğun hediye satışlarıyla, Noel öncesindeki günlerde biraz olsun telafi etmeyi umut ediyordu. Ancak bayram öncesi gelen veriler Noel satışlarının da dükkan sahipleri için hayal kırıklığı olacağını gösteriyor.

Perakendeciler, normal şartlarda Noel öncesindeki altı haftada, yıllık kazançlarının dörtte birini elde ediyorlar. Ancak Alman Perakendeciler Birliği bu yılki satışların, salgından önceki aynı döneme göre, yani 2019 Noel‘ine kıyasla ortalama yüzde 30 oranında gerilediğini açıkladı. Pandemiye, özellikle de Omicron varyantının yayılmasına karşı alınan önlemler ve kısıtlamalar, süpermarketler ve eczaneler dışındaki dükkanlara, büyük ölçüde zarar olarak yansıyor.

Perakendeciler Birliği’nin verilerine göre, mağaza sahiplerinin yüzde 65’i son iki ayda işlerin gidişatından memnun olmadığını söyledi. Birliğin yaptığı araştırmaya katılanların yüzde 80'i, son 1,5 yıldaki genel satış durumunu olumsuz olarak değerlendirdi. Gıda dışı satış yapan mağazalarda, 2019 Noel‘ine göre satışlarda yüzde 34 düşüş söz konusu. Durum, cirolarının yüzde 37'sini kaybeden giyim sektöründeyse özellikle dramatik.

Alman Perakendeciler Birliği, satışların azalmasının ana nedeni olarak salgın kısıtlamalarını görüyor. Ülkede süpermarketler ve eczaneler gibi günlük ihtiyaçlara yönelik dükkanlar dışında, 2G kuralı olarak adlandırılan uygulama nedeniyle sadece aşılanmış veya hastalığı atlatmış kişilerin mağazalara girmesine izin veriliyor. Kapılarda yapılan denetimler ve maskeli alışveriş zorunluluğu, müşteri sayısını azaltıcı faktörler olarak tanımlanıyor.

Almanya’da mağaza sahipleri arasında yapılan bir ankete göre, perakende sektörünün 2022’ye yönelik beklentisi de oldukça olumsuz. Perakendecilerin sadece yüzde 15’i, gelecek yıl işlerin düzeleceğine inandığını belirtiyor. Bu arada Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Omicron varyantının Alman ekonomisini daha önce beklendiğinden daha fazla yavaşlatabileceğini duyurdu.

Bundesbank, Omicron varyantı veya diğer COVID-19 varyantlarının ekonomik faaliyetlerde daha fazla kısıtlamaya yol açması halinde, bu durumun özel tüketimi daha da yavaşlatabileceğini açıkladı.

Bundesbank, gelecek yıl için büyüme tahminini yüzde 5,2’den 4,2’ye indirmişti. Öte yandan, Almanya'da ekim ayında yüzde 4,5 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatları ve salgının etkisiyle Kasım’da yüzde 5,2'ye yükselerek yaklaşık son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Almanya'da hükümet, 27 Ekim’de bu yıl için daha önce yüzde 3,5 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini, salgınının kalıcı etkileri ve tedarik zincirindeki sıkıntılardan dolayı aşağı yönlü revize ederek yüzde 2,6'ya çekti. Buna karşın çok sayıda ekonomi uzmanı, 2022'nin yaz aylarından itibaren ekonomide güçlü bir canlanma yaşanacağı, Corona virüs dalgasının yavaşlayacağı ve tedarik sorunlarının aşılacağı tahmininde bulunuyor. Ancak kesin olan, 16 yıl süren Angela Merkel döneminin ardından üç hafta önce başbakanlığa seçilen Olaf Scholz’un, 2022’in ilk aylarında zor bir süreci yönetecek olması.

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