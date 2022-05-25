Almanya'da Salgın Geri Dönecek Korkusu

Almanya’da da Coronavirüs vakaları her geçen gün daha da azalıyor. Robert-Koch Enstitüsü (RKI) tarafından verilen bilgiye göre, son 24 saat içerisinde toplam 49 bin yeni vakaya rastlandı. Bu sayının geçen haftanın aynı gününe göre 10 bin kadar daha düşük olduğu belirtilen açıklamada, haftalık insidans değeri yani 100 bin kişide görülen vaka sayısının da 281’e gerilediği duyuruldu. Buna karşın yaz ayları sonrası salgının geri yeniden güçlenmesinden endişe ediliyor.

Salgının başlangıcından bugüne kadar toplam Almanya'da 26 milyon 159 bin vaka kayıtlara geçerken Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 138 bin 643’e yükseldi.

Vakaların azalmasına paralel, maske mecburiyeti başta olmak üzere kısıtlamaların kaldırılması Alman kamuoyunda da "pandemi bitti" algısı yaratsa da biliminsanları salgının sonbaharda geri döneceğinden yola çıkarak virüsün peşini bırakmıyor. Uzmanlar, COVID-19’un yeni bir evre yaşaması ihtimalini vurgularken yaz tatilinin ardından okulların açılmasıyla, yeniden pandeminin gölgesinde geçebilecek bir kış sezonu uyarısı yapıyor.

Halen en etkin önlem olarak görülen aşı konusunda, Almanya Daimi Aşı Komisyonu (Stiko), Corona virüs aşısının 5-11 yaş grubundaki tüm çocuklara yapılması tavsiyesinde bulundu. Stiko, "5-11 yaş grubu çocuklarda ağır COVID-19 vakalarının ve ölümlerin engellenmesi" için aşıyı tavsiye ederken bu yaştaki çocuklara tek bir doz aşının yeterli olacağı açıklamasını yaptı. Stiko geçen sonbaharda sadece kronik hastalıkları olan ya da çevresinde risk grubunda olan hastaların bulunduğu çocuklara aşı olma tavsiyesinde bulunmuştu.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ ENDİŞEYE YOL AÇIYOR

Öte yandan Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, ülkenin özellikle Berlin ve Münih gibi büyük kentlerinde ortaya çıkan maymun çiçeği virüsünün yayılmasını engellemek için 21 günlük izolasyon yapılması gerektiğini açıkladı.

Virüs bulaşanlarla temaslı oldukları kişilerin karantinaya alınması gerektiğine işaret eden bakan, önümüzdeki günlerde virüse yakalanan hastaların sayısında artış beklendiğini de açıkladı. Maymun çiçeği virüsüne benzer salgınların daha önce de ortaya çıktığını ve COVID-19’un ilk dönemlerine kıyasla bu konuda mücadelenin nasıl verileceğinin bilindiğini söyleyen bakan, buna rağmen durumun ciddiye alınması gerektiğini kaydetti. Bu arada önlem olarak 40 bin doz çiçek hastalığı aşısı sipariş edildiği haber verilirken özellikle diğer kendi hemcinsleriyle cinsel temastan sonra erkekler arasında maymun çiçeği enfeksiyonlarında orantısız bir artış gözlemlenmesine dikkat çekiliyor.

Uzmanlar, Safer Sex olarak bilinen güvenli cinsel ilişkinin enfeksiyonu önlemede önemini vurguladı. Son dönemde birçok ülkede maymun çiçeği virüsünün görüldüğünü bildiren Robert Koch Enstitüsü (RKI), Almanya’da ilk vakanın 22 Mayıs’ta görüldüğünü, ülkede şimdiye kadar en az 13 maymun çiçeği virüsü vakası bildirildiği bilgisini paylaştı.

