Almanya'da Salgın Nedeniyle Bir Şehir Karantina Altına Alındı

370 bin kişinin yaşadığı bir bölgeyi kapsayan ve en az 30 Haziran’a kadar geçerli olacak kısıtlama kararına göre, bugünden itibaren spor sahaları ve salonlar, tiyatrolar, sinemalar, barlar kapalı olacak. Restoranlar da yalnızca paket servis yapabilecek. Bölge sakinleri evleri dışında, yalnızca birlikte yaşadığı kişilerle bir araya gelebilecek.

Corona virüsü vakalarındaki patlamada, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bulunan Gütersloh kentindeki bir mezbahanın en az bin 550 çalışanın salgına yakalanması önemli rol oynarken, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet, Gütersloh’da sert tedbirlere dönüş kararı alındığını ve kamuya açık alanlarda kısıtlamaların yeniden hayata geçirildiğini açıkladı.

Corona virüsü salgınında dünya çapında yeni vaka ve ölüm sayılarında artış devam ederken, Almanya’da virüsün bulaşma oranının yüzde 2,88’e çıkması ‘ikinci dalga’ endişesinin artmasına neden oldu.

Eyalet yönetimi Götersloh’daki mezbahadaki salgının tespitinden sonra 17 Haziran’da okul ve kreşleri kapatmıştı. 1 milyona yakın Türkiye kökenli göçmenin de yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya’da resmi okul tatili önümüzdeki Cuma günü başlıyor. Başbakan Laschet, bölge sakinlerine 30 Haziran’a kadar seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu. Almanya’nın en büyük mezbahası olarak bilinen Tönnies’deki Corona virüsü vakaları nedeniyle Tönnies'te 7 bin yönetici ve personel karantina altına alındı.

Mezbahada kötü çalışma koşulları ve Corona virüsle mücadele amacıyla alınan kısıtlama kararlarına uyulmamasının sonucunda yeni vakaların ortaya çıkması, büyük tartışmalara yol açtı. Almanya’nın yanısıra Avrupa çapında süpermarket zincirlerine yönelik ucuz et tedarik eden şirket, çoğunluğu Romanya ve Bulgaristan gibi Balkan ülkelerinden getirilen işçileri çok kötü şartlar altında çalıştırmakla eleştirilirken, işçilerin baraka ve yurtlarda, zor koşullarda yaşadıkları ve Corona virüsün bu koşullar altında hızlı bir şekilde yayılabildiği savunuluyor. Federal hükümet sözcüsü Steffen Seibert, sektörde çalışma koşullarının iyileştirilmesi yönünde yeni yasal düzenlemeler yapılacağını duyururken, yaşanan olay nedeniyle oluşan zararın, şirket tarafından karşılanması gerektiğini söyledi. Firmanın sahibi Clemens Tönnies şirketin sorumluluğu tamamıyla üstleneceğini belirtmişti.

