Almanya'da salgın önlemleri 19 Nisan'a dek sürecek

Merkel Almanya'daki salgın önlemlerinin 19 Nisan'akadar süreceğini duyurdu.Almanya Başbakanı Angela Merkel, karantidan çıktıktan sonra düzenlediği ilk basın toplantısında koronavirüs nedeniyle alınan önlemler ve son durum hakkında bilgi verdi. Almanya Başbakanı, öncelikle Çin’den bütün dünyaya yayılan pandemiden dersler çıkardıkları ve bunun sonucu olarak Almanya’nın ihtiyacı olan tıbbi koruyucu giysilerin bir bölümünü kendisinin üretmesi gerektiğini düşündüklerini duyurdu. Bunun için üretim yerinin Almanya olabileceğini belirten Merkel, aynı zamanda Avrupa’daki diğer ülkelerle de bu konuda müzakere edileceğini vurgulayarak, Avrupa çapında çözüm önerilerine açık oldukları sinyalini verdi. Merkel, "Her halükarda bunu yapacak yetenekte olmalıyız" diye konuştu. Merkel, tıbbi maske ihtiyacının karşılanması konusuna da değinerek bu konuda epey ilerleme kaydedildiğini ancak hedeflenen rakama henüz ulaşılamadığını söyledi. Almanya Başbakanı Merkel, hastanelerin, hekimlerin, yaşlıların kaldığı bakımevlerinin ve engellilerin kaldığı yurtların ihtiyacı olan maskelerin gerektiği kadar dağıtımının yapılabilmesi için canla başla çalıştıklarını da vurguladı. SARS-CoV-2 salgınının bütün dünyada hızla yayılması ve çok sayıda can kaybına neden olması üzerine son haftalarda dünya piyasasında tıbbi koruyucu malzemeler konusunda ülkeler arasında sık sık sorunlar yaşandığı görülmüş, bazı ülkelerin ısmarladıkları malzemelerin başka ülkeler tarafından daha yüksek fiyatla satın alındığı ortaya çıkmştı.

Merkel: AB için varoluş sınavı Almanya Başbakanı Merkel, yaptığı basın toplantısında koronavirüs pandemisinin karşı karşıya kalınan en büyük tarihi krizlerden biri olduğunu söyledi. Merkel, içinde bulunulan salgın için Avrupa Birliği'nin karşı karşıya olduğu "en büyük varoluş sınavı" ifadesini kullandı. Pandeminin bütün ülkeleri aynı biçimde vuran "simetrik bir şok" olduğunu söyleyen Almanya Başbakanı Merkel, Avrupa’nın bu krizden güçlenerek çıkmasının hem Almanya’nın hem de diğer Birlik üyesi ülkelerin yararına olacağını da belirtti. Merkel, Almanya’nın durumunun iyi olmasının Avrupa’nın durumunun iyi olmasına bağlı olduğunun da altını çizdi ve Avrupa Birliği‘ni koronavirüse karşı birlikte savunmaya davet etti. Önlemler kademeli olarak kaldırılacak Almanya’da koronavirüs salgınıyla mücadelede alınan tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlamalarının ne zaman sona ereceğine dair bilgi de veren Almanya Başbakanı Merkel, tedbirlerin konusunda insan sağlığının kendileri için herşeyden önce geldiğini vurguladı. Kimilerinin önlemlere hızla son verilmesi ve normal hayata bir an önce geri dönüş talep ettiğini, bunu anlayışla karşıladığını, çünkü mevcut uygulamanın şimdiye kadar benzeri görülmemiş temel kısıtlamalar içerdiğini söyleyen Merkel, diğer yandan tedbirlerin erken sonlandırılması halinde can kayıpları yaşanabileceğine işaret etti.