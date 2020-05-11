Almanya’da salgın yeniden hız kazandı

Gelecek günlerde salgındaki gelişmelerin dikkatle izlenmesi gerektiği uyarısı yapıldı.COVID-19 salgını ile mücadele için alınan önlemlerin gevşetilmeye başlandığı Almanya'da hastalığın yayılma hızı yeniden arttı. Robert Koch Enstitüsü'nün günlük raporuna göre, Cumartesi'nin ardından Pazar günü de bulaşma katsayısı kritik olarak değerlendirilen 1'in üzerine çıktı.

Bulaşma katsayısı, yeni tip koronavirüs taşıyan bir kişinin, hastalığı kaç kişiye bulaştırdığını gösteriyor. Robert Koch Enstitüsü, salgının hız kesmesi için bu değerin 1'in altında olması gerektiğini vurguluyor.

Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, Pazar günü bulaştırma katsayısı 1,13 olarak belirlendi. Cumartesi günü ise bu değer 1,10 olarak kaydedilmişti. Enstitü Cuma günü ise bulaşma katsayısının 0,83 olduğunu açıklamıştı.

"Gelişmeler dikkatle izlenmeli"

Enstitüden yapılan açıklamada, bu değerlerin o güne ait durumu yansıtmadığı, belirli bir süre önce edinilen verilere dayandığına dikkat çekildi. Açıklamada, bu nedenle de, "Geçen haftalarda görülen yeni enfeksiyon sayılarındaki düşme eğiliminin devam edip etmeyeceği veya vaka sayısının artıp artmayacağı" yönünde değerlendirme yapılmasının mümkün olmadığı vurgulandı.