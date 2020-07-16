Almanya'da salgına karşı yerel yasaklar geliyor

Almanya'da Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn ile 16 eyaletin sağlık bakanının koronavirüs salgınının tırmanması durumunda yerel önlemler alınması konusunda anlaştığı bildirildi. Sağlık bakanlarının üzerinde uzlaştığı belgeye ulaşan Alman haber ajansı dpa'ya göre, belgede yerel sokağa çıkması yasakları konulmasının "en uygun araç" olduğu belirtildi.

Eyaletlerin başbakanlarına küçük yerleşim birimlerine kısıtlama getirilmesini tavsiye eden sağlık bakanları, belgede "Örneğin Hamburg ya da Berlin gibi bir bölgenin tamamının tecrit altına alınması mümkün değil" görüşünü dile getirdi. Kısıtlamaların otomatikman uygulanamayacağını da vurgulayan bakanlar, kararın bölgedeki ilgili makamlarla birlikte alınması gerektiğine işaret etti.

Ancak yerel sokağa çıkma yasakların uygulanması ve kontrolünde sorunlar çıkabileceğini ifade eden sağlık bakanları, bunun için de Federal İçişleri Bakanlığı ve eyalet içişleri bakanlıklarıyla uygun çözümler aranmasını da istedi.

Eyalet başbakanları, bir bölgenin tamamında sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karşı çıkıyordu. Bu nedenle federal hükümetle müzakerelerde bulunan eyalet başbakanları, bugün Başbakanlık Dairesi Başkanı Helge Braun'la bir araya gelecek. Kısıtlamalarla ilgili nihai kararın bu toplantıda alınması bekleniyor.