Almanya'da Salgında İşler Kötüleşiyor

Almanya’da son 24 saatte 50 bin 196 vaka tespit edildi. Bu salgının başından bugüne kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti. Verilere göre son 24 saatte, 237 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı da 97 bin 198’e çıktı.

Son bir haftada, 100 bin kişide saptanan vaka oranı insidans değeri de artmaya devam ediyor. Bir hafta önce 154 olan bu sayı bugün 249 olarak tespit edildi. Yoğun bakım yatak kapasiteleri de her geçen gün COVID-19 hastalarıyla dolmaya başladı. Alman Disiplinlerarası Yoğun Bakım ve Acil Tıp Derneği’nin (DIVI) verilerine göre, şu an itibariyle 2 bin 687 kişi yoğun bakımda tedavi görüyor. Sağlık uzmanları, önceki dalgadan farklı olarak bu sefer yoğun bakım ünitelerinin dolu olduğunu bildiriyor ve hepsi bir ağızdan acil tedbir talep ediyor.

Öte yandan ülkede halen aşı ve salgın tedbirlerine ilişkin tartışmalar devam ediyor. Almanya’nın salgında dördüncü dalgaya hazırlıksız yakalandığı görüşü ağır basıyor. Doktorlar, politikacıların her gün farklı açıklamalar yapmasından şikayet ederken siyasetçiler, tedbirler konusunda görüş birliği sağlayamıyor. Bunun nedeni de birçok siyasi uzmana göre, karar verici durumda bir hükümet olmaması.

Hükümetin kurulmamış olması önlemleri geciktiriyor mu?

Angela Merkel vekaleten görevde, sosyal demokrat Olaf Scholz başbakanlığındaki yeni hükümet henüz kurulamadı. İktidarı devralmaya hazırlanan SPD, Yeşiller ve FDP, COVID-19 salgınıyla mücadele konusunda yasa önerisini tanıttı. Ancak hem muhalefet hem de sağlık uzmanları planlanan tedbirleri yetersiz bularak eleştirdi. Tasarıya göre çok sert tedbirler öngörülmüyor. Düzenlemede kamusal alanda ve iş yerinde 3G (kamusal alanda aşılanmış, hastalığı atlatmış ya da aktüel bir test şartı), ayrıca maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları öngörülüyor. Gastronomi ve benzeri iç mekanlarda müşteri veya misafirlerin kaydının tutulması ve bu konuda özen gösterilmesi isteniyor. Okul veya iş yerlerinin kapanmasına kadar giden sert kısıtlamalar tasarıda yer almıyor.

Ülkenin önde gelen virologlarıysa, vaka sayısının önümüzdeki haftalarda 100 binleri bulmasını engellemek için, tek çarenin daha katı önlemler olduğunu belirtiyor. Uzmanlar, ülke çapında tüm eyaletlerde 2G (aşı veya iyileşme koşulu) kuralının uygulanması gerektiğini ve yalnızca aşılanmış ve hastalığı atlatmış kişilerin kapalı kamusal alanlara erişmesine izin verilmesini talep ediyor. Federal çapta bu yönde bir karar alınmayacağının anlaşılması sonrasında, Saksonya ve Berlin eyaletleri, restoranlar, kafeler ve kültürel tesisler gibi kamusal yaşamın birçok alanına 2G kuralını uygulama kararı aldı.

Alman hükümetine danışmanlık yapan virolog Christian Drosten ise, 2G veya 3G kuralının yeterli gelmeyeceğine işaret etti. Almanya‘yı "çok zor bir kışın" beklediğini kaydeden Drosten, aşılama konusunda ilerleme sağlanamazsa, Almanya'nın Corona virüs nedeniyle 100 bin kişinin daha ölümüne hazırlıklı olması gerektiğini dile getirdi.

