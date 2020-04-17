Almanya'da salgının yayılma hızı yavaşladı

Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın açıklamasına göre, ülkede salgının "bugün itibarıyla yeniden kontrol altında ve kontrol edilebilir" durumda.Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkedeki koronavirüs salgınıyla ilgili son durumu bugün başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında kamuoyuna açıkladı.

Federal ve eyaletler düzeyinde büyük etkinliklerin yasaklanması, çocuk yuvaları ve okullar ile restoran ve alışveriş merkezlerinin kapatılmasıyla kapsamlı bir frenleme kararı alındığına işaret eden Spahn, Almanya'da salgının "bugün itibarıyla yeniden kontrol edilebilir ve kontrol altında" olduğunu ifade etti.

"Artık başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Dinamik, artan bir büyümeyi düz bir çizgiye dönüştürmeyi başardık. Günbegün artan yeni enfekte sayıları açık bir şekilde azaldı" diyen Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Bakan, 12 Nisan'dan beri her gün iyileşenlerin sayısının yeni vaka sayısından yüksek olduğunu da sözlerine ekledi.

Yeniden bulaştırma oranı azaldı

Almanya'da korona salgınını hükümetle birlikte izleyen Robert Koch Enstitüsü'nün başkanı Lothar Wieler de "gerçekten iyi bir ara sonuca ulaştıklarını" belirterek olumlu bir eğilimin söz konusu olduğunu kaydetti. Günlük vaka sayısının yavaşladığını söyleyen Wieler, virüsün yeniden bulaşma değerinin şu anda 0,7'ye gerilediği bilgisini verdi. Wieler, "Bu, şu anda ortalama olarak enfekte olmuş bir kişinin bir başka kişiye virüsü bulaştırmadığı anlamına geliyor" diye konuştu.