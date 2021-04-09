HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya’da salgınla mücadelede Federal Hükümet ipleri ele alıyor

Almanya’da salgınla mücadelede Federal Hükümet ipleri ele alıyor

09.04.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’da Federal Hükümet, salgınla mücadelede ülke çapında aynı önlemlerin uygulanmasının önünü açacak bir düzenleme yapmayı ve enfeksiyondan korunma yasasını güncellemeyi planlıyor.

Almanya’da salgınla mücadelede Federal Hükümet ipleri ele alıyor

Almanya üçüncü koronavirüs dalgası ile mücadele ederken vaka sayıları da, kapanma çağrıları da artıyor.

Başbakan Angela Merkel'in Sözcü Vekili Ulrike Demmer Federal Hükümetin yüksek vaka sayısına sahip bölgeler için tek tip ulusal önlemlerin önünü açacak bir düzenleme yapmaya hazırlandığını açıkladı.

Demmer, 100 bin kişide yeni vaka sayısına işaret eden haftalık insidans değerinin 100’ün üzerine çıktığı bölgelerde uygulanacak kısıtlamalar konusunda enfeksiyondan korunma yasasında değişiklik için Federal Hükümet ve eyalet yönetimlerinin uzlaşmaya vardığını söyledi. Demmer Salı günü kabinenin bunu ele alacağını aktardı. Demmer, Merkel ile eyalet başbakanlarının koronavirüs önlemlerini ele alacakları toplantının da iptal edildiğini bildirdi. Toplantının pazartesi günü yapılması planlanıyordu.

Merkel eyaletleri eleştirmişti

Almanya'da koronavirüs kısıtlamalarına uygulamak ve kaldırmak konusunda eyalet yönetimleri söz sahibi. Salgının başından beri Başbakanı Merkel ile eyalet başbakanlarının yaptıkları toplantılarda ele alınan kararlar, eyalet yönetimleri tarafından uygulanıyordu. Almanya'da bazı önlemler ve kısıtlamalar, eyaletlere göre farklılık gösteriyor.

Almanya Başbakanı Merkel, geçen ay yaptığı açıklamada pandemiyle mücadelede eyalet yönetimlerinin alınan tüm tedbirleri hayata geçirmediğini belirterek, gerekirse Federal Hükümet olarak yasal düzenlemeyle tedbirlerin uygulanmasını sağlayacaklarını söylemişti.

Vaka sayıları artmasına rağmen bazı eyaletler belirli şartlar altında yeniden açılmayı savunuyor, diğerleri ise sıkı bir kapanma talep ediyor.

Vaka sayısı 25 binin üzerinde

Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) son verilerine göre Almanya’da günlük vaka sayısı 25 bin 424 olarak bildirildi. Bu da geçen haftaya kıyasla 3 bin 500’den fazla vakanın olduğu anlamına geliyor. Ancak RKI, Paskalya tatilinin etkisiyle rakamların yanıltıcı olabileceğini ve önümüzdeki haftanın ortasından itibaren vaka sayıları konusunda daha güvenilir bir tablonun ortaya çıkacağını belirtiyor.

dpa/SSB, EC

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Davetsiz misafirler programı ele geçirdi!Davetsiz misafirler programı ele geçirdi!
Norveç'te akıl almaz olay: Cesedini 9 yıl sonra bulundu!Norveç'te akıl almaz olay: Cesedini 9 yıl sonra bulundu!
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Pakistan Başbakanı Han’ın tecavüze ilişkin açıklamaları infial yarattı

Pakistan Başbakanı Han’ın tecavüze ilişkin açıklamaları infial yarattı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Uçağın düşme anı ortaya çıktı

Uçağın düşme anı ortaya çıktı

Fulya Öztürk: Konya'dan bir iki saat önce geldim, şok halindeyim

Fulya Öztürk: Konya'dan bir iki saat önce geldim, şok halindeyim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.