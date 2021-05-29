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Almanya'da Salgınla Mücadelede Olumlu Haberler

29.05.2021 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da salgınla mücadelede umut verici haberler geliyor. Vaka sayısı aylar sonra ilk key 40’ın altına düştü. Ancak hala 3 bin hastanın yoğun bakımda tedavi görmesi ve ölü sayısının yüksek olması nedeniyle tıp uzmanları tedbiri elden bırakmamanın gerekliliğine vurgu yapıyor

Almanya'da Salgınla Mücadelede Olumlu Haberler

Almanya'da Corona virüsüyle mücadelede umut verici haberler geliyor. Vaka sayısı aylar sonra ilk key 40’ın altına, 37'ye düştü. Ancak hala 3 bin hastanın yoğun bakımda tedavi görmesi ve virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının yüksek olması nedeniyle tıp uzmanları tedbiri elden bırakmamanın gerekliliğine vurgu yapıyor.

Robert Koch Enstitüsü’nden (RKI) yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 163 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 88 bin 350’ye çıktı. Corona salgını nedeniyle şimdiye kadar ölen Türkiye kökenli göçmenlerin sayısı 2 bin 480 olarak kayıtlara geçti.

Çocukların aşılanmaya başlamasıyla aşı sıkıntısı baş gösterebilir

Bu arada 7 Haziran’da Almanya genelinde aşı önceliklerinin kalkmasıyla, ayrıca 12 yaş üzerindekilerinde aşılanmasıyla tatil sezonu öncesinde talebin karşılanamamasından ve aşılama sürecinde kaos oluşacağından endişe ediliyor.

Öncelik sıralamasının kaldırılmasıyla Almanya'da olmak için hem aile hekimlerinden hem de aşı merkezlerinden randevu alabilecek. Geçen Perşembe günü eyalet başbakanlarıyla "Aşı Zirvesi"nde bir araya gelen Başbakan Angela Merkel, Avrupa ilaç Ajansı’nın (EMA) onay vermesiyle aşı önceliğinin kalktığını ve 7 Haziran’dan itibaren 12 yaşından büyük çocuk ve gençlerin de aşılanabileceğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı 12 yaş üstü çocuk ve gençler için 6,4 milyon doz aşıyı hazırda beklettiğini açıkladı. Merkel, aşılamaların eyaletler tarafından yapılacağını, okullarda yüz yüze eğitimin başlayabilmesi için çocukların da aşılanmasının önemli olduğunu aktarırken, aşılamada zorlama olmayacağını belirtti.

Aşının temelinde yetişkinlerin korunması hedefinin güdüldüğüne vurgu yapan Merkel, çocuklar aşılanmadan sürü bağışıklığının kolay olmayacağı görüşünde.

Ancak uzmanlar Haziran ayının sonunda başlayan yaz tatili dönemi hatırlatarak, aşı olmak isteyenlere 12 yaşın üzerindekilerin de eklenmesiyle 7 Haziran’dan sonra aşıya olan talebin, aşı sayısından daha fazla olacağını belirtiyor ve aşı merkezleriyle, muayenehanelerdeki kaosun kaçınılmaz olduğunu öne sürüyor.

Hükümet çevreleri ise özellikle BioNTech/Pfizer ve Moderna şirketlerinin aşılarının teslimlerinin güvenilir bir şekilde sürdüğünü belirterek, ilk günlerinde eleştirilen aşılama kampanyasının, kısa süre içinde hız kazandığını ve kuşkulanacak bir durum olmadığına vurgu yapıyor.

Başbakan Merkel, "yaz sonuna kadar herkese aşı teklifi sunulmuş olacağına" ilişkin vaadini yinelerken, Sağlık Bakanlığı’nın tahminlerine göre yıl sonuna kadar Almanya'da 322 milyon doz Corona aşısı temin edilmiş olacak.

Şu an için 83 milyon nüfuslu ülkede halkın yüzde 40'ından fazlası en az bir doz aşı yaptırmış durumda. 28 Mayıs verilerine göre toplam aşılama sayısı 49 milyon olarak kayıtlara geçti. 35 milyon kişi ilk aşılarını olurken, ikinci aşılarını yaptıranların sayısı 14 milyona ulaştı.

Almanya Türkiye’yi riskli ülkeler listesinden çıkarabilir

Öte yandan pandeminin en olumsuz etkilediği alanlardan olan turizm sektöründe önümüzdeki aylara umutla bakılıyor. Almanya Seyahat Acentaları Birliği'nin verdiği bilgilere göre, yaza ilişkin ön satışlarda büyük bir artış kaydedilirken, Corona virüsü seyrinin iyi ilerlediği Portekiz ve Yunanistan’a rezervasyonların hızlandığı belirtiliyor.

Bu arada Türkiye'nin, Almanya'nın Türkiye'yi riskli ülkeler listesinden çıkarması yönündeki beklentisi konusunda olumlu mesaj aldığı haberi veriliyor.

Salgından önce, 2019 yılının yaz sezonunda, Alman turistlerin tatilleri için İspanya'dan sonra en çok tercih ettikleri ülke olan Türkiye hala riskli ülkeler kategorisinde yer alıyor. Buna göre, Almanya'dan Türkiye'ye seyahatlar yasak değil, ancak sadece "zaruri" durumlarda seyahat edilmesi isteniyor.

Türkiye’ye seyahat edeceklerin seyahatlerine en az 72 saat kala PCR testi yaptırmaları, Almanya’ya dönüşlerinde de 5 gün karantinada kalmaları gerekiyor. Alman ve Türk hükümetleri arasında yürütülen müzakereler sonucunda, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını yumuşatılması bekleniyor.

Geçen Perşembe Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Enerji ve Ekonomi Bakanı Peter Almaier ve Alman hükümetinin turizm sorumlusu Thomas Bareiss ile bir araya gelerek, bu konuyu ele almıştı. Diplomatik kaynaklar ilk olarak Almanya'dan Türkiye'ye seyahatlerde PCR testi istenmesi konusunun çözüme ulaştırılarak kaldırılacağından, ardından da seyahat sürecini basitleştirmek için yeni adımların atılabileceğinden yola çıkıyor.

Almanya, riskli ülkeler kategorisi için ana kriter olarak, yeni vaka sayısının son 14 günde, söz konusu ülkede 100 bin kişi başına 75’in üstünde olmasını belirlemişti. Vaka sayılarında son haftalarda bir düşüş trendi bulunan Türkiye’de vaka sayısı geride kalan haftanın verilerine göre ülke genelinde 72,4.

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