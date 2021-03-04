Almanya'da sanata ve sanatçılara pandemi desteği arttırıldı

Gelecek dönemde sanatçılara bireysel desteklerin de yolda olduğu belirtildi.Almanya koronavirüs salgını nedeniyle zor bir dönemden geçen sanatçılara destek olmak amacıyla kültür yardımlarını 1 milyar euro daha arttırarak 2 milyar euroya yükseltti.

Almanya'nın Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Monika Grütters bütçe komitesinde yaptığı açıklamada "Ek fonlarla ikinci kapanmanın neden olduğu ek gereksinimleri karşılamak için fon hatlarını genişletmiş olacağız. Aynı zamanda mevcut fon eksikliklerini giderecek yeni programlar olacak" dedi.

Bireysel sanatçılar da destek alacak

"Kültür için Yeni Başlangıç" adı verilen destek programı kapsamında gelecek dönemde sanatçılara bireysel olarak da destek olunacağı belirtildi.

Programın farklı sektörlere yönelik 60 alt programdan oluştuğu ve kültürel vakıf ve fonlarla ortak olarak belirlendiği aktarıldı.

Federal hükümetin ayrıca kültür kurumlarına salgın bağlantılı yatırımları için sektörler arası finansman da sağlayacağı belirtildi.

Yıl sonunda ilk 1 milyar euroluk yardım diliminin 900 milyonunun tahsis edildiği belirtildi.