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Almanya'da sanayi üretimi eylülde yüzde 0,2 arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 12:28 | Son Güncelleme

Ülkede sanayi üretimi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı - Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, ülkede sanayi üretiminin bu yılın temmuz-eylül döneminde geçici olarak zayıf seyrettiğini belirtti - ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski: - "Küresel ticaret ihtilaflarının artması ya da ABD ve Çin'deki önemli ekonomik yavaşlama ve Brexit nedeniyle geçici tedarik zincirindeki karışıklıklar Alman sanayi üretimini daha da zayıflatabilir"

BERLİN (AA) - Almanya'da sanayi üretimi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, eylülde mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, ağustosa kıyasla yüzde 0,2 yükseldi. Sanayi üretimi Eylül 2017’ye göre ise yüzde 0,8 artış gösterdi.

Piyasalarda, Almanya'da sanayi üretiminin eylülde, aylık yüzde 0,1 artması bekleniyordu.

Veriler, ülkede eylülde önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin sabit olduğunu ortaya koydu.

Ülkede, söz konusu dönemde sanayi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 0,9 artarken, tüketim malları üretimi yüzde 0,3 azaldı. Ara malı üretimi yüzde 0,1, enerji üretimi de yüzde 3,3 azalış gösterdi.

Bu arada, daha önce yüzde 0,3 azaldığı açıklanan ağustos ayı verisi, yüzde 0,1 artış olarak revize edildi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da, ülkede sanayi üretiminin bu yılın temmuz-eylül döneminde geçici olarak zayıf seyrettiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede otomotiv sektöründe üretimin yavaşlamasına sebep olan mevzuattaki (emisyon) değişikliklerin tamamlanmak üzere olduğu aktarılarak, "Emisyona yönelik (WLTP- Hafif Otomobiller için Dünya Çapında Uyumlu Test Prosedürü) sorunların çözümü aşamalı olarak başarılacak. Bunun da sanayi üretimini yıl sonuna doğru teşvik etmesi bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Destatis tarafından dün açıklanan verilere göre, Almanya’da eylülde fabrika siparişleri, aylık bazda yüzde 0,3 artarken, yıllık bazda yüzde 2,2 azaldı. Ülkede fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi aylık bazda yüzde 0,6 azalması yönündeydi.

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- "Küresel ticaret ihtilaflarının artması Alman sanayisine zarar verir"

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, Almanya'nın sanayi üretimine yönelik yatırımcılar için yazdığı notta, biraz olumlu olan eylül ayı sanayi üretim verilerinin üçüncü çeyrekteki büyümeye olumlu katkısı için geç kalındığını belirtti.

Brzeski, bu yılın 9 ayında ülkede sanayi üretiminin yatay seyrettiğini kaydederek, "Küresel ticaret ihtilaflarının artması ya da ABD ve Çin'deki önemli ekonomik yavaşlama ve Brexit nedeniyle geçici tedarik zincirindeki karışıklıklar Alman sanayi üretimini daha da zayıflatabilir." uyarısında bulundu.

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- Ekonomi üçüncü çeyrekte yüzde 0,3 küçülebilir

Almanya’nın önde gelen ekonomi enstitülerinden Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), geçen hafta, Alman otomobil sektöründeki üretimin, otomotiv mevzuatındaki (emisyon) değişiklikler nedeniyle istenen hıza ulaşamamasından dolayı ülke ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,3 küçülebileceğini duyurmuştu.

Almanya'da hükümet de bu yıl ve 2019'a ilişkin büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmişti. Bu yıl için daha önce yüzde 2,3 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisi 1,8'e, 2019 yılı için ise yüzde 2,1'den 1,8'e düşürülmüştü.

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Almanya Eylül sanayi üretimi

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