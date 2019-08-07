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Almanya'da sanayi üretimi haziranda geriledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 10:29 | Son Güncelleme

Ülkede sanayi üretimi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,5 düşüş kaydetti

BERLİN (AA) - Almanya'da sanayi üretimi, ara ve sermaye malları üretiminin zayıf kalmasının etkisiyle haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,5 düşüş gösterdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,5 azaldı. Piyasalarda, sanayi üretimine ilişkin beklenti aylık yüzde 0,4 azalması yönündeydi.

Sanayi üretimi, Haziran 2018'e göre de yüzde 5,2 azaldı. Daha önce aylık yüzde 0,3 artış olarak açıklanan mayıs ayı verisi ise yüzde 0,1 artış olarak revize edildi.

Veriler, ülkede haziranda önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 1,8 azaldığını ortaya koydu.

Haziranda sanayi üretiminin beklentilerin üzerinde düşüş göstermesi, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin ikinci çeyrekte daralacağına dair endişeleri artırdı.

Söz konusu dönemde sanayi üretimi içerisinde ara malı üretimi yüzde 2, sermaye malı üretimi yüzde 1,8 ve tüketim malları üretimi de yüzde 1,4 azaldı. Sanayi dışında, enerji üretimi seviyesinde bir önceki aya göre yüzde 1,6 azalış, inşaatta ise yüzde 0,3 artış kaydedildi.

- "Sanayi, ekonomik anlamda gerilemeye devam ediyor"

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, yılın ikinci çeyreğinde sanayi üretiminin metal üretimi, makine ve otomobil imalatındaki sert düşüşlerin etkisiyle ilk çeyreğe göre yüzde 1,8 gerilediği belirtilerek, "Sanayi, ekonomik anlamda gerilemeye devam ediyor." denildi.

Almanya'da ekonomi geçen yıl yüzde 1,4 büyüdü. Alman hükümeti ve AB Komisyonu, bu yıl ise büyümenin yüzde 0,5'te kalmasını bekliyor. Alman ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,4 genişlerken, Almanya Merkez Bankası Bundesbank, ekonomide bu yılın birinci çeyreğinde büyümeye sebep olan özel faktörlerin devam etmemesi nedeniyle ekonominin ikinci çeyrekte daralacağı uyarısı yaptı.

Bu arada, Destatis, ikinci çeyreğe ilişkin büyüme verilerini 14 Ağustos Çarşamba günü açıklayacak.

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Almanya Haziran sanayi üretimi

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