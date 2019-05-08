Almanya'da sanayi üretimi martta beklentinin üstünde arttı

BERLİN (AA) - Almanya'da sanayi üretimi, inşaat ve imalat sektörünün üretiminde yükselişin etkisiyle martta bir önceki aya göre, beklenmedik bir şekilde, yüzde 0,5 artış kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, şubat ayına kıyasla yüzde 0,5 yükseldi.

Sanayi üretimi, Mart 2018’e göre yüzde 0,9 azalış kaydetti. Yüzde 0,7 artış olarak açıklanan şubat ayı verisi, yüzde 0,4 artış olarak revize edildi. Piyasalar tarafından, ülkede sanayi üretiminin martta aylık yüzde 0,5 düşmesi bekleniyordu. Böylece, ülkede sanayi üretiminin martta art arda ikinci kez artması, Avrupa'nın lokomotif ekonomisine yönelik güvenin artmasını sağladı.

Veriler, ülkede martta önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin 0,4 arttığını da ortaya koydu.

Söz konusu dönemde sanayi üretimi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 0,4, tüketim malları üretimi yüzde 1,1 artış gösterdi. Sanayi dışında, enerji üretimi seviyesinde bir önceki aya göre yüzde 0,3, inşaatta yüzde 1,1 artış kaydedildi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, otomotiv sektörünün, ilk çeyrekte üretimini yüzde 0,4 artırmasına rağmen, Almanya içinden ve yurt dışından gelen siparişlerin ilk çeyrekte belirgin bir şekilde gerilediği kaydedildi.

Bakanlık, siparişlerin gerilemesinden dolayı, ülkede sanayi üretiminin gelecek aylarda yavaş seyretmesinin beklendiğini de bildirdi.

