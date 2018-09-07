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Almanya’da sanayinin çarkları temmuzda yavaşladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 11:08 | Son Güncelleme

Ülkede sanayi üretimi, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,1 azaldı

FRANKFURT (AA) - Almanya'da sanayi üretimi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,1 azaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, bu yılın temmuz ayında mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi hazirana kıyasla yüzde 1,1 geriledi. Sanayi üretimi Temmuz 2017’ye göre ise yüzde 1,1 artış gösterdi.

Piyasalarda, Almanya'da sanayi üretiminin temmuzda, aylık yüzde 0,2 artması bekleniyordu.

Veriler, Almanya'da temmuz ayında önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 1,9 gerilediğini ortaya koydu.

Ülkede, söz konusu dönemde sanayi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 2,5 ve tüketim malları üretimi yüzde 0,9 azaldı. Ara malı üretimi de yüzde 1,4 geriledi.

Öte yandan, daha önce yüzde 0,9 azaldığı açıklanan haziran ayı verisi, yüzde 0,7’lik azalışa revize edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya destatis sanayi üretimi

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