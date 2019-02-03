Almanya'da Sarı Yelekliler benzeri eylem endişesi

Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, Fransa'daki Sarı Yelekliler eylemlerinin benzerinin Almanya'da da yaşanmasından endişe ettiğini söyledi. Ülkede dizel motorlu araçlara getirilen yasakların burdaki öfkeli sürücülerin kitlesel protestolarına yol açabileceğini belirten bakan, Funke Medya Grubu'nun "Sarı Yelekliler eylemlerine benzer protestolar burada da yaşanır mı" sorusuna, "Tam olarak endişem bu" yanıtını verdi.

"Berlin'de yürütülen kimi tartışmaların başkent dışında yaşayanların hayatlarında rol oynayan gerçekliklerden uzak olduğunu" ifade eden Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili bakan, "Vatandaşlar bu yüzden oldukça öfkeliler ve ayağa kalkıyorlar" diye konuştu.

Scheuer, insanların siyasetin iklimi korunmasına ve temiz havaya yönelik politikalar üretmesini desteklediklerini, ancak bunu hız sınırlamaları, araç yasakları ya da vergilerin yükseltilmesi yoluyla yapmalarından yana olmadıklarını söyledi. Bakan, "Vatandaşlar özgür bir ortamda yaşamak istiyor" diye konuştu.

Ulaştırma Bakanı, dizel motorlu araç yasaklarından etkilenen yerel yönetimleri de yasaklara hukuki yollardan itiraz etmeye çağırdı.