Almanya’da ‘Savaş Suçlusu Mülteciler’ Tartışması

Almanya, özellikle Suriye’deki iç savaşın başladığı ve terör örgütü IŞİD’in yayıldığı 2011’den bu yana mültecilerin varmayı hedefledikleri ülkelerin başında. Avrupa Birliği içinde son beş yılda yüzde 43 ile en fazla iltica başvurusu alan ülke olan Almanya’ya gelenler arasında, binlerce savaş suçu şüphelisinin de bulunduğu ve bunlar hakkında çok az soruşturma yapıldığı yönündeki iddialar, eleştirilere neden oluyor.

Konuyla ilgili bir soru önergesine hükümetin verdiği yanıta göre, 2014-2019 yılları arasında, ağırlıklı olarak da 2015’te başlayan akınla birlikte, savaş suçu işleyen çok sayıda kişi mültecilerin arasına karışarak Almanya’ya geldi ve sığınma başvurusunda bulundu. Savaş suçu işleyip Almanya'ya gelenler arasında IŞİD saflarında çarpışan teröristlerin yanı sıra, Suriye istihbaratı için çalışanların olduğu da tahmin ediliyor.

Sığınmacılar arasında olası savaş suçluları konusunda son dört yılda beş bine yakın ihbar yapıldığını doğrulayan Federal İçişleri Bakanlığı, şimdiye kadar sadece 129 kişiyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Savaş suçlusu şüphelileri arasında 12 Alman vatandaşı da bulunuyor. İçişleri Bakanlığı’nın cevabında, dosya sayısının fazlalığının daha derin bir soruşturmaya imkan vermediği belirtildi. Sorumlu birimlerin hata yapmadığını savunan Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, dosyaların rafa kaldırılmadığını, önceliğine göre tarihlendirildiğini ve daha sonra detaylı bir şekilde inceleneceğini kaydetti.