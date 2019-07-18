Almanya'da Savunma Bakanlığına Sürpriz İsim

Yorumlarda, bir bakan koltuğu olmayınca gündemde kalmanın zor olduğunu saptayan Kramp-Karrenbauer'in, ileride hedeflediği başbakan adaylığı yolunda kendisini kanıtlamak için tavrını değiştirdiği ve Savunma Bakanlığı’na 'evet' dediği belirtiliyor. Almanya’da Savunma Bakanlığı, Alman ordusunun içinde bulunduğu sorunlar nedeniyle en zorlu siyasi makamlardan biri olarak tanımlanıyor.

52 yıl aradan sonra ilk kez bir Alman'ın, AB’nin en yüksek makamı olan Komisyon Başkanı koltuğuna oturduğuna vurgu yapılırken, Cumhurbaşkanı Steinmeier, Avrupa’nın birleşmesinin öneminin sıkça sorgulandığı zor bir zamanda görev alan von der Leyen’in AB kurumları ve AB üyeleri arasında kaybolan güveni ve birliği yeniden tesis edebileceğine inandığını vurguladı.

Başbakan Merkel de, von der Leyen’in AB’nin karşılaştığı zorluklarla büyük bir titizlikle mücadele edeceğine olan inancının tam olduğunu söyledi. Merkel, von der Leyen'in bu göreve gelmesinde kilit isim olarak görülüyor. Merkel, 2005'de başbakanlığı üstlenmesinden bu yana, von der Leyen'i kendisine en yakın ekip içinde tuttu ve Aile Bakanı, Çalışma Bakanı ve son olarak Savunma Bakanı olarak görevlendirdi.

Bu arada bugün 65 yaşına giren Merkel, yaş gününde Bakanlar Kurulu toplantısını yönetti. Son haftalarda titreme krizleriyle gündem olan Merkel'in hafta sonundan itibaren tatile çıkacağı açıklandı. Merkel yaz tatilini son yıllarda İtalya’nın İschia Adası'nda ve Güney Tirol bölgesinde geçirdi. Bu yıl yaz tatilini nerede geçireceği ise sır gibi saklanıyor.

