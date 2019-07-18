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Almanya'da Savunma Bakanlığına Sürpriz İsim

18.07.2019 04:31 | Son Güncelleme

Ursula von der Leyen'in Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı olması Almanya'da sevinçle karşılanırken, Leyen'den boşalan Savunma Bakanlığı koltuğuna sürpriz bir şekilde CDU lideri Annegret Kramp-Karrenbauer oturdu

Almanya'da Savunma Bakanlığına Sürpriz İsim

Ursula von der Leyen'in Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı olması Almanya'da sevinçle karşılanırken, Leyen'den boşalan Savunma Bakanlığı koltuğuna sürpriz bir şekilde CDU lideri Annegret Kramp-Karrenbauer oturdu.

Geçen Aralık ayında Angela Merkel'in yeniden aday olmaması üzerine CDU Genel Başkanı seçilen Annegret Kramp-Karrenbauer, daha önce kendisini tamamen parti çalışmasına vermek istediğini belirterek, bakan olmayı arzulamadığını söylemişti.

Yorumlarda, bir bakan koltuğu olmayınca gündemde kalmanın zor olduğunu saptayan Kramp-Karrenbauer'in, ileride hedeflediği başbakan adaylığı yolunda kendisini kanıtlamak için tavrını değiştirdiği ve Savunma Bakanlığı’na 'evet' dediği belirtiliyor. Almanya’da Savunma Bakanlığı, Alman ordusunun içinde bulunduğu sorunlar nedeniyle en zorlu siyasi makamlardan biri olarak tanımlanıyor.

Öte yandan Ursula von der Leyen'in, sosyal demokratların, Yeşiller'in ve liberal Hür Demokratlar'ın karşı oy kullanmasına rağmen, 9 oy farkla kıl payı seçimi kazanarak, 5 yıllığına AB Komisyon Başkanı seçilmesi Berlin'de genelde sevinçle karşılandı.

52 yıl aradan sonra ilk kez bir Alman'ın, AB’nin en yüksek makamı olan Komisyon Başkanı koltuğuna oturduğuna vurgu yapılırken, Cumhurbaşkanı Steinmeier, Avrupa’nın birleşmesinin öneminin sıkça sorgulandığı zor bir zamanda görev alan von der Leyen’in AB kurumları ve AB üyeleri arasında kaybolan güveni ve birliği yeniden tesis edebileceğine inandığını vurguladı.

Başbakan Merkel de, von der Leyen’in AB’nin karşılaştığı zorluklarla büyük bir titizlikle mücadele edeceğine olan inancının tam olduğunu söyledi. Merkel, von der Leyen'in bu göreve gelmesinde kilit isim olarak görülüyor. Merkel, 2005'de başbakanlığı üstlenmesinden bu yana, von der Leyen'i kendisine en yakın ekip içinde tuttu ve Aile Bakanı, Çalışma Bakanı ve son olarak Savunma Bakanı olarak görevlendirdi.

Bu arada bugün 65 yaşına giren Merkel, yaş gününde Bakanlar Kurulu toplantısını yönetti. Son haftalarda titreme krizleriyle gündem olan Merkel'in hafta sonundan itibaren tatile çıkacağı açıklandı. Merkel yaz tatilini son yıllarda İtalya’nın İschia Adası'nda ve Güney Tirol bölgesinde geçirdi. Bu yıl yaz tatilini nerede geçireceği ise sır gibi saklanıyor.

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