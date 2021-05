Almanya’da sebze ve meyveye daha fazla harcama yapılıyor

Ekmek ve hububat ürünleri; yumurta ve süt ürünleri ile şeker, reçel, şekerli yiyecekler ve yağlara yapılan harcamaların payı her bir grup için yüzde 13 olarak hesaplanırken, hane halkları içecekler için yüzde 10 ve alkollü içecekler için yüzde 9'luk bir pay ayırdı. Tütün ürünlerine ise yüzde 5'lik bir harcama yapıldı.

Açıklamaya göre, kişi başına düşen gıda ve içecek harcamaları, hane halkı üyelerinin sayısı arttıkça azalıyor. Buna göre, tek başına yaşayanlar gıda ve içeceklere ayda ortalama 190 euro harcarken, iki kişilik haneler ayda ortama 365 euro verdi. Bu da tek başına yaşayan bir insanın harcadığının iki katından daha aza denk geliyor. Beş veya daha fazla kişiden oluşan haneler, tek kişilik bir hane halkının yalnızca üç katı kadar, ayda ortalama 579 euro harcıyorlar.

Alman Tarım Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan beslenme raporuna göre, ülke içinde meyve ve sebzeye talep artıyor. Konuyla ilgili yapılan ankete katılanların yüzde 76'sı sebze ve meyveyi her gün tükettiklerini söyledi. Bu oran bir önceki sene yüzde 70 düzeyindeydi. Anket sonucuna göre meyve ve sebzelerin yerel olması ve mevsimine göre tüketilmesi konusunda da bir artış yaşanıyor. Buna karşılık et ve sosis tüketiminde bir azalma kaydedildi. 2015'teki yüzde 34'e kıyasla ankete bu sene katılanların yüzde 26'sı et ve sosis ürünlerini her gün yediklerini belirtti.

