Almanya’da sebze ve meyveye daha fazla harcama yapılıyor

Hane başına düşen ortalama aylık gıda, içecek ve tütün giderleri ise 321 euro olarak belirlendi.Almanya'da tüketiciler 2018 senesinde meyve, sebze ve patatese ilk kez et ve balığa göre daha fazla harcama yaptı.

Alman Federal İstatistik Dairesi'nin Cuma günü açıkladığı verilere göre, 2018 yılında Almanya'daki tüketiciler elma ve domates gibi sebze ve meyvelere aylık ortalama 62 euro harcarken, şnitzel ve balık filetosu gibi et ve balık ürünlerine ortalama 59 euro verdi. Açıklanan verilere göre hane başına düşen ortalama aylık gıda, içecek ve tütün giderleri 321 euro olarak belirlendi.

Bu veriler doğrultusunda sebze, meyve ve patatese yapılan harcamaların payının, gıda, içecek ve tütün ürünlerine yapılan tüm harcamalar içerisinde yüzde 19 olduğu ifade edilirken, en son 2019'da açıklanan verilerde bu değerin yüzde 17 olduğu aktarıldı. 2019'da açıklanan verilerde et ve balık ürünlerine yapılan harcamaların payının yüzde 19 olduğu, bu değerin Cuma günü açıklanan verilerde yüzde 18'e düştüğü açıklandı. Federal İstatistik Dairesi'nden yapılan açıklamada bu düşüşün sebebine ise yer verilmedi.