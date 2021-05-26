Almanya'da seçim anketlerinde Yeşiller zirveyi zorluyor

Anketler Saksonya eyaletinde sağ popülist AfD'nin diğer tüm partileri geride bıraktığını gösteriyor.Almanya'da eylül ayında genel seçimler yapılacak. Şu anki iktidar ortakları Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) genel seçimlere yönelik kampanyalarını sürdürürken, son yapılan anketler Yeşiller partisine seçmen desteğinin istikarlı bir şekilde arttığını ortaya koyuyor.

Son anket sonuçlarının ortalamasına göre 26 Mayıs tarihi itibarı ile Yeşiller 2017 seçimlerine göre oylarını yüzde 15'in üzerinde artırırken, Hrıstiyan Birlik partilerine (CDU/CSU) seçmen desteği 7,4 puan azaldı.

Farklı şirketlerce yapılan anketlerde zaman zaman farklılıklar gözlense de Yeşiller partisi mevcut iktidarı oluşturan CDU/CSU ile başabaş bir performans sergiliyor. Forsa Enstitüsü adlı araştırma şirketinin bugün açıkladığı verilere göre, Yeşiller yüzde 25 oy oranına ulaştı. CDU/CSU ise yüzde 24 ile geçen haftaki oy oranını korudu.

Sosyal Demokratlar da bu hafta bir puan kaybederek yüzde 14'lük seçmen desteği buldu.