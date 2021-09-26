Almanya’da Seçim Günü

Almanya’da seçmenler Angela Merkel sonrası dönemi belirleyecek Federal Parlamento seçimi için sandık başında. Yerel saatle 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 18.00’e kadar sürecek. ilk tahmini sonuçların 18.30’da açıklanması bekleniyor.

Kayıtlı seçmen sayısının 60 milyon olduğu Almanya‘da katılımın çok yüksek olacağından tahmin ediliyor. 16 yıllık Angela Merkel döneminin sonunda başbakanlığa kimin geleceği tüm kamuoyunda merakla bekleniyor.

Şu andaki mecliste 709 milletvekili görev yaparken, Alman seçim sisteminin özellikleri nedeni ile yeni mecliste 800 milletvekilinin yer alacağı tahmin ediliyor. Halihazırdaki mecliste Türkiye asıllı milletvekilinin sayısı 14. Bugünkü seçimde ise Türkiye asıllı en az 64 aday meclise girebilmek için yarışıyor, ancak bunlardan seçilme şansı yüksek olanların sayısı iyi koşullar altında 15. Alman vatandaşı olan 3 milyondan fazla Türk kökenlinin yaşadığı Almanya’da, 800 bine yakın Türkiye kökenli Alman vatandaşının oy kullanma hakkına sahip.

Geçen Cuma günü açıklanan son anketlere göre seçimlerdeki yarışın sosyal demokrat SPD ile muhafazakar Birlik Partileri CDU/CSU arasında geçmesi bekleniyor. Anketler, SPD’nin yüzde 25, Birlik Partileri’nin ise yüzde 23 oy alacağından yola çıkıyor. Uzun bir süre süre favori olarak gösterilen Yeşiller’in ise yüzde 16 oy alması bekleniyor. 2017’de yapılan seçimlerde CDU/CSU yüzde 32.9, SPD yüzde 20.5, göçmen karşıtı AfD yüzde 12.6, liberal FDP yüzde 10.7, Sol Parti yüzde 9.2, Yeşiller yüzde 8.9 oy alarak mecliste temsil edilme hakkı kazanmıştı.

Sonuçların bu şekilde olması durumunda, şu andaki koalisyon hükümetinde, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olan SPD’li Olaf Scholz ülkenin yeni başbakanı olacak. Scholz koalisyon için önceliğinin SPD ve Yeşiller’in bir araya geleceği model olduğunu, bu iki partinin oyu yetmezse, liberal FDP’nin de ortak olarak alınabileceğini açıkladı, aynı zamanda parlamentonun solundaki muhalif güç olan Sol Parti ile de konuşacağını açıkladı.

Seçimlerden sonra en geç 30 gün içinde ilk Federal Meclis Genel Kurulunun toplanması gerekiyor. Ancak koalisyon görüşmelerinin çetin geçmesinden ve çok zaman alacağından yola çıkılıyor. Bu durumda Angela Merkel, bir sonraki başbakan seçilene kadar görevine devam edecek. 24 Eylül 2017’deki son seçimler sonrasında koalisyon müzakereleri uzamış, Birlik Partileri ile SPD’den oluşan hükümetin bir araya gelmesi dört ay sürmüştü.

