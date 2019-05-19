Almanya’da seçim öncesi ırkçılığa karşı protesto

Avrupa Parlamentosu seçimlerinden bir hafta önce Almanya’nın başkenti Berlin’de, bölgede artan ırkçılığa karşı protesto düzenlendi.

Almanya’da 60 sivil toplum kuruluşu başkenti Berlin’in Alexander Meydanında toplanarak ırkçılığa karşı yürüdü. 26 Mayıs’ta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine bir hafta kala toplanan on binlerce insan, Avrupa’da yayılan ırkçılığa karşı slogan attı. “Herkes için bir Avrupa” sloganıyla bir araya gelen göstericiler, Alexander Meydanından Zafer Sütununa kadar yürüdü. Protestocular ellerinde, “Bölünmez” ve “Herkes için bir Avrupa: “Nasyonalizme karşı sizin sesiniz” yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericiler Avrupa Birliğini desteklemek için protestolara katılsa da, organizatörler AB’de değişiklik çağrısında da bulundu.

Organizatörler web sitelerinde, “Bir geleceğe sahipse AB değişmeli” açıklamasında bulundu. Organizatörler Çeşitliliği teşvik etmek ve sosyal adaleti güvence altına almak ve insan haklarını savunmak ve özellikle sığınmacılar ve Akdeniz’de kurtarılmaya ihtiyaç duyanlar için değişiklik yapılmasını istediklerini ifade ediyor.

Yürüyüşe katılanlar Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağcı partilere oy verilmemesi çağrısında bulundu.