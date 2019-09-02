Almanya'da Seçim Sonuçları Ne Anlama Geliyor?

Almanya’nın doğusunda bulunan Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde yapılan seçimlerde iktidar partileri CDU ve SPD hüsran yaşarken, ırkçı Almanya için Alternatif (AfD) partisi oylarını ciddi oranda artırarak her iki eyalette de ikinci parti oldu. Ancak partinin başarısı beklendiği kadar yüksek olmadı.

Seçimlerden önce yapılan kamuoyu araştırmalarında AfD'nin Saksonya'da birinci parti olması bekleniyordu. Saksonya'da Hırıstiyan Demokrat Birlik (CDU), Brandenburg'da ise Sosyal Demokrat Parti (SPD) seçimden birinci çıkmayı başardı.

Saksonya’da CDU yüzde 32,2 oyla sandıktan birinci parti çıkarken, AfD yüzde 27,5’le ikinci büyük parti konumuna yükseldi. AfD’nin 2014 seçimlerindeki oy oranı yüzde 9,7’ydi. Yüzde 8.6. oranında oy kaybeden Sol Parti’nin aldığı oy ise yüzde 10,8 oldu. Oylarını yüzde 2,9 artıran Yeşiller sandıktan yüzde 8,6 oy alırken, büyük bir hezimet yaşayan SPD’nin oy oranı yüzde 7,7’ye geriledi.

Sosyal demokratlar, Brandenburg’da ise yüzde 26,2 oyla birinci parti çıktı. Oyunu yüzde 10,5 oranında artıran AfD yüzde 23,5, CDU yüzde 15.6, Yeşiller yüzde 10,8, Sol Parti yüzde 10,7 ve Serbest Seçmenler yüzde 5 oranında oy alarak meclise milletvekili sokmayı başaran partiler oldu.