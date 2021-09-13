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Almanya'da Seçim Yaklaşırken Adaylar Yine Ekranlarda Tartıştı

13.09.2021 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da seçimlere 14 gün kala, üç siyasi partinin başbakan adayları, bir televizyon programında karşı karşıya geldi. Anketlere göre, tartışmanın galibi yine Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) adayı, Olaf Scholz oldu.

Almanya'da Seçim Yaklaşırken Adaylar Yine Ekranlarda Tartıştı

Almanya'da seçimlere 14 gün kala, üç siyasi partinin başbakan adayları, bir televizyon programında karşı karşıya geldi. Anketlere göre, iki hafta önce düzenlenen tartışmada olduğu gibi bu kez de galip, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) adayı Olaf Scholz oldu.

Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) adayı Armin Laschet, SPD adayı Olaf Scholz ve Yeşiler'in adayı Annalena Baerbock, ARD ve ZDF televizyonlarından canlı olarak yayınlanan 95 dakikalık programda, ağırlıklı olarak iç politikayla bağlantılı soruları yanıtladı.

Programda tartışmalı konulardan biri, Angela Merkel sonrası dönemde nasıl bir hükümetin kurulacağı, SPD’nin ortaklık için hangi partileri tercih edeceği oldu. Armin Laschet, SPD’li rakibi Scholz’u, sol bir cumhuriyet kurmak istemekle suçlarken sosyal demokratların açık bir şekilde Sol Parti’yle ittifak yapmayacaklarını ilan etmelerini istedi. Laschet, Sol Parti’yle, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) gibi radikal partilerin, hükümette yer almaması gerektiğini öne sürdü. Scholz ve Yeşiller’den Baerbock, Laschet’in Sol Parti’yle, ırkçı ve göçmen düşmanı AfD’yi eş tutmasına sert tepki gösterdi. Her iki aday da, Sol Parti’nin NATO’ya karşı koyduğu tavrı ve başka ihtilaflı konulardaki tavrını eleştirdi. Ancak Sol Parti’nin tavrını değiştirmesinin muhtemel bir pazarlığın konusu olacağı sinyalini vererek koalisyon kapısını kapatmamaya da özen gösterdi.

Birlik partileri adayı Laschet, anketlerdeki durumu tersine çevirebilmek için özellikle Scholz'a karşı sert söylemler içeren açıklamalar yaptı. Geçen hafta, Olaf Scholz’un bakanlık görevinde bulunduğu Maliye Bakanlığı‘na, bir para aklama soruşturmasıyla ilgili bilgi toplanması için arama yapılmasını sıklıkla dile getiren Laschet, SPD’li adayın kara para ve vergilerde kaçakcılık gibi konularda sorumsuzca davrandığını öne sürdü. Scholz’sa, Laschet’in dürüst olmadığını ve konuyla ilgili bilgileri kendi siyasi çıkarı uğruna çarpıttığını söyledi.

Scholz ve yönetimindeki bakanlık, Almanya’da tarihin en büyük şirket yolsuzluğunda batan Wirecard’la ilgili olarak şirketin, şüpheli para transferleriyle ilgili önlem almamakla eleştiriliyor. Uzmanlar, para transferlerinin silah kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti ve terör finansmanı amacıyla kullanılmış olabileceğini iddia ediyor.

Yeşiller’in adayı Baerbock’sa, partisinin seçim programında da öncelikli konular olan iklim ve kira fiyatları üzerinden puan toplamaya çaba gösterdi. Birlik Partileri ve SPD‘yi karbon emisyonlarını azaltma konusunda yetersiz önlemler almakla ve iklim krizine seyirci kalmakla suçlayan Baerbock, kömürle çalışan santrallerin planlandığı gibi 2038 yerine 2028'e kadar kapanması gerektiğini ifade etti. Yeşiller’in adayı, başbakan olması durumunda, kira fiyatlarının artırılmasınıengellemek için bir üst limit ilan edeceğini belirtti.

Program sonrasında yapılan anketlerde, katılımcıların yüzde 41'i, SPD'nin başbakan adayı Olaf Scholz'u programın galibi olarak tanımladı. Laschet yüzde 27’yle ikinci, Baerbock da yüzde 25’le üçüncü oldu.

Tartışma öncesinde yapılan son kamuoyu anketlerindeyse, SPD oylarını yüzde 26’ya yükseltirken, Birlik Partileri CDU/CSU yüzde 20’de kalmış görünüyordu. Yeşiller partisi de anketlerde 1 puan kaybederek yüzde 15’e geriledi. Anketlerde, Liberal parti FDP yüzde 13, AfD yüzde 11 ve Sol Parti ise yüzde 6 oy aldı. Berlin’deki siyasi yorumcular, 26 Eylül‘deki seçimlerden üçlü bir koalisyon çıkacağı görüşünde. Kurulacak hükümet üzerinde uzlaşılmasının aylar alacağı tahmin edilen bu senaryoya göre, anlaşma çıkana dek Angela Merkel başbakan kalacak.

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