Almanya'da seçmenlerin çoğu erken seçim istiyor

Anketlere göre, oylarını artıran Yeşiller partisi ise Hristiyan Birlik’ten sonra ikinci sırada yer alıyor.Almanya'da son yapılan bir kamuoyu araştırması, ülkede seçmenlerin çoğunun erken seçim istediğini ortaya koydu. YouGov araştırma şirketinin yaptığı ankete katılanların yüzde 52'si yeniden seçim yapılmasını istediğini belirtirken, sadece yüzde 27'si iktidarda olan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti'nin oluşturduğu koalisyon hükümetinin görevine devam etmesi gerektiğini düşünüyor.

Ankete katılanlar en son tercihlerinin Almanya'da halen iktidarda olan CDU/CSU ile SPD koalisyonu olduğunu dile getirdi. Ankete katılanların sadece yüzde 9'u bu seçeneği destekliyor.

En çok destek gören koalisyon modeli ise yüzde 25 destekle Yeşiller, SPD ve Sol Parti'den oluşacak olası bir kolisyon hükümeti.

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde hezimet

26 Mayıs'ta düzenlenen Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Hristiyan Birlik partileri ve Sosyal Demokrat Parti büyük yenilgiye uğramış ve şimdiye kadar olan en düşük seçmen desteğini elde etmişti. Geçen hafta sonunda SPD Genel Başkanı Andrea Nahles parti içinde tüm görevlerinden istifa etmişti. Nahles'in istifası Alman hükümetinin geleceğini de tehlikeye sokabileceği yorumlarına yol açmıştı.