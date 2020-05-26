HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya'da seks işçilerinden "Genelevler açılsın" çağrısı

Almanya'da seks işçilerinden "Genelevler açılsın" çağrısı

26.05.2020 15:34 | Son Güncelleme

Federal Cinsel Hizmetler Birliği Almanya'da koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında kapatılan genelevlerin yeniden açılmasını istedi.

Federal Cinsel Hizmetler Birliği koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan genelevlerin yeniden açılmasını istedi. 16 milletvekiline hitaben bir açık mektup kaleme alan dernek, genelevlerin kapalı kalması ve para karşılığı cinsel ilişkinin yasaklanması için ortada bir gerekçe olmadığını ifade etti. Söz konusu Hrıstiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) 16 milletvekili daha önce Almanya'da para karşılığı cinsel ilişkinin tümüyle yasaklanmasını talep etmişti.

Dernek, kısıtlamalara getirilen gevşetmenin seks işçileri için de geçerli olması gerektiğini savundu. Açık mektupta "gelir yaratılması ve müşterilere insani, dengeleyici ve onlar açısından korona zamanında yaşamsal öneme sahip, iyi bir servis sunulması için” cinsel hizmet branşının yeniden faaliyete geçirilmesi istendi. Mektupta diğer branşlarda olduğu gibi bir hijyen konsepti üzerinde çalışıldığı ve bunun siyasilere sunulduğu belirtildi.

"Sağlık onların sermayesi"

Hijyen ve sağlığın seks işçilerinin çıkarına olduğunu ifade eden dernek sağlığın "onların sermayesi” olduğunu ifade etti. Seks işçilerinin zaten sağlık tedbirlerine dikkat ederek çalışma deneyimine sahip oldukları ve sağlık kontrollerinden geçtikleri belirtildi.

Federal Cinsel Hizmetler Birliği'nin milletvekillerine hitaben yazdığı mektupta "Eğer tutumunuzda sabit değilseniz ve yeni deneyimlere açıksanız, sizi açıldıktan sonra bir genelev ziyaretine davet etmek isteriz. (Branşın) farklı bölümlerinde süreçlerin nasıl işlediği konusunda bir izlenim edinebilir ve seks işçileriyle diyalog kurabilirsiniz” denildi.

dpa / EC, TY

©️Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sinirle tekme attığı korkuluklarla birlikte dereye yuvarlandı Sinirle tekme attığı korkuluklarla birlikte dereye yuvarlandı
İngiltere'de tecridi delen danışman: Pişman değilimİngiltere'de tecridi delen danışman: Pişman değilim
Kestanenin mucizevi faydalarıKestanenin mucizevi faydaları

En Çok Okunan Haberler

Nesrin Cavadzade süper minisiyle temizlik yaptı

Nesrin Cavadzade süper minisiyle temizlik yaptı

Çileği tuzlu suda bekletti, gördüklerine inanamadı

Çileği tuzlu suda bekletti, gördüklerine inanamadı

Tramvay durağında erkek cesedi bulundu

Tramvay durağında erkek cesedi bulundu

Candaş Tolga Işık paylaştı! Fahrettin Koca'dan açıklama: Bayramdan sonra...

Candaş Tolga Işık paylaştı! Fahrettin Koca'dan açıklama: Bayramdan sonra...

"Sonumun Bergen gibi olmasından korkuyorum” demişti! Eşiyle video paylaştı

"Sonumun Bergen gibi olmasından korkuyorum” demişti! Eşiyle video paylaştı

Vahşi cinayette yeni gelişme

Vahşi cinayette yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Korku filmi gibi! Bir kenti istila ettiler

Korku filmi gibi! Bir kenti istila ettiler

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

ABD'de 3 gün bayraklar yarıya indirilecek

ABD'de 3 gün bayraklar yarıya indirilecek

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Diğer Haberler
Putin: Rusya’da salgın zirve noktasını geçti

Putin: Rusya’da salgın zirve noktasını geçti

DEAŞ'a ağır darbe! Irak'ta öldürüldü

DEAŞ'a ağır darbe! Irak'ta öldürüldü

İspanya’da 305 kiloluk dev ton balığı yakalandı

İspanya’da 305 kiloluk dev ton balığı yakalandı

İngiltere'de tecridi delen danışman: Pişman değilim

İngiltere'de tecridi delen danışman: Pişman değilim

Suudi Arabistan 3 aşamalı normalleşme planını açıkladı

3 aşamalı normalleşme planı açıklandı

Oxford Üniversitesi’nden koronavirüs aşısı eleştirilerine yanıt

Oxford Üniversitesi’nden koronavirüs aşısı eleştirilerine yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.