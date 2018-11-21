Haberde, "Seküler İslam Girişimi'nin” Alman İslam Konferansı'na katılan muhafazakâr dini derneklerin egemenliğini eleştirerek, "çağdaş İslam anlayışının” sesi olmak istediği belirtildi. Bunun yanı sıra girişim, çağdaş "Alman İslamı'nın” ülke dışındaki hükümet ve kuruluşlardan her açıdan bağımsız olması gerektiğini vurguladı. Girişim ayrıca, "demokratik çekinceler” nedeniyle Müslüman derneklerinin dini cemaat olarak kamu hukukuna tabi tüzel kişi olarak tanınmasına karşı çıkıyor. Girişimin kuruluş bildirisinde, "inananlar ve inanmayanlar arasında ayrım yapılmasını elbette reddediyoruz” ifadesine de yer verildi.

Die Zeit gazetesinin haberine göre, girişimin kuruluş bildirisinde "Bütün İslam'ın yorumlanması hakkını kendinde gören, demokrasiden uzak, siyasallaşmış bir İslam'ın artan gücünü kabullenmek istemiyoruz” ifadesi kullanıldı.

Girişim, “çağdaş İslam anlayışının” sesi olmayı hedefliyor.Alman İslam Konferansı'nın dördüncü dönem genel kurulu öncesinde Almanya'da "Seküler İslam Girişimi” kuruldu. Haftalık Die Zeit gazetesinin haberine göre, girişimin kurucuları arasında Yeşiller partisinin eski Genel Başkanı Cem Özdemir, sosyolog Necla Kelek, avukat Seyran Ateş, siyaset bilimci Hamed Abdel-Samad ve psikolog Ahmad Mansour yer alıyor.

"Seküler İslam Girişimi'nin” kuruluş bildirisini imzalayanlar, Almanya'da "artan Müslüman düşmanlığının yanı sıra artan İslamcılık karşısında kaygı duyduklarını” da dile getirdi. Die Zeit gazetesinin haberine göre bildiride, Almanya'daki Müslümanların, "halkın Müslüman olmayan kesimindeki kaygıları” giderecek şekilde "insan hakları ile tamamen uyumlu bir İslam'ın gelişmesinden” sorumlu olduğu ifade edildi.

Alman İslam Konferansı

Alman İslam Konferansı'nın dördüncü dönem genel kurul toplantısı Çarşamba günü Berlin'de düzenlenecek. Toplantının açılış konuşmasını İçişleri Bakanı Horst Seehofer yapacak. 2006 yılında hayata geçirilen Alman İslam Konferansı, Alman hükümeti ile Müslüman dernekler arasında diyalog oluşturulmasını hedefliyor.

İslam Konferansı'nın üyeleri arasında Müslümanlara ait çatı derneklerinin temsilcileri, İslam uzmanları, federal ve eyaletler düzeyinde siyasetçi ve bürokratlar ile kilise ve Yahudi cemaatinin temsilcileri bulunuyor.

AFP/JD,EC

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