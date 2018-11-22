Almanya’da ‘Seküler İslam Girişimi’ Tartışması

"Alman İslamı'nın" oluşması gerektiğini ve bunun da Müslümanlar’ın geldikleri ülkelerden bağımsızlaşmasını hedeflediğini savunan girişimciler, "insan haklarına uyumlu bir İslam'ın gelişmesini” amaçladıklarını da duyurdular.

"Seküler İslam Girişimi” adlı gruba destek veren SPD’nin eski İslam politikaları sözcüsü Lale Akgün, İslam’ın teolojik reformdan geçmesi gerektiğine inandığını belirtiyor: “Laik devlete saygı gösteren bir İslam’ın Almanya’da oluşması çoktan beri gerekiyordu. Böyle bir oluşumdaki kişiler kim olursa olsun, bu girişime destek verilmesi gerektiğine inanıyorum. Birinci nedeni tutucu İslami organizasyonlar, ‘Almanya’da laik Müslümanlar yok, laiklikle Müslümanlık zaten birbiriyle uyuşmaz, arkalarında kimse yok’ diyerek, laik düşünenleri kenarda ve güçsüz bırakmaya çalışıyorlar. İkinci neden, ben İslam’ın hakiki bir teolojik reformdan geçmesi gerektiğine inanıyorum.”

"Seküler İslam Girişimi” adlı girişim eleştirilere de neden oldu. Almanya İslami Dayanışma Kurumu Başkanı Bekir Yılmaz, söz konusu girişimin amacının Almanya’daki Müslümanlar’ı bölmek olduğunu iddia ediyor: “Bu planlı bir hareket. Aydınlanmış İslam’ın ötesinde, Almanya’daki Müslüman toplum içindeki ayrışmanın sağlanması için bir çalışma olarak görüyorum. Çok uzun vadeli bir proje olarak karşımıza çıktığını düşünüyorum. Buradaki dini cemaatler konusunda eleştirme getirmelerinde haklılık payları olabilir. Ama bunun alternatifi toplumu ayrıştırmak, İslam anlayışını kökünden silmek olamaz. İslam’la alakası olmayan kişiler, buradaki Müslümanları ilkel, gerici göstererek, sadece kendileri gibi seçilmiş bir grubun İslam’ı temsil ettiğini ortaya koymaya çalışıyorlar. Bu da yanlıştır.”