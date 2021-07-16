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Almanya'da Sel Felaketinde Can Kaybı Artıyor: En Az 81 Ölü 1300 Kayıp

16.07.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle oluşan selde şu ana kadar en az 81 kişi hayatını kaybederken 1300 kişinin de kayıp olduğu belirtiliyor. Yağışların bugün de devam edeceği ifade ediliyor

Almanya'da Sel Felaketinde Can Kaybı Artıyor: En Az 81 Ölü 1300 Kayıp

Almanya’nın güneyindeki Kuzey Ren Vestfalya ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde yaşanan sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı her geçen saat daha da artıyor. Geçen Salı akşamı başlayan ve aralıksız süren ve şiddetini artıran yağmur nehir, dere ve göllerin taşmasına neden olurken birçok yerleşim yeri de sular altında kaldı.

Cuma günü sabah saatlerine kadar tespit edilen ölü sayısı, 81 kişiye ulaştı, en az 1300 kişi de halen kayıp. 18 Şubat 1962’de 315 kişinin yaşamını yitirdiği Hamburg kentini sular altında bırakan selden bu yana Almanya’da yaşananan en büyük doğa felaketinde, itfaye ve kurtarma ekipleri ölü sayısının çok daha artmasından endişe ediyor.

Selden etkilenen bölgelerdeki çalışmalara katılan itfaye, arama-kurtarma ve polis ekipleri yetersiz kaldığı için takviye olarak binlerce asker yardım çalışmalarına gönderildi. Orduya ait araçlar kapanan yolları açmaya çalışırken helikopterler de evlerinin çatılarında mahsur kalanları tahliye ediyor.

Sayısız evin çöktüğü, bazı evlerin de çökme tehlikesi altında bulunduğu çok sayıda köprünün de kullanılamaz hale geldiği haber verilirken yağışlardan en çok etkilenen Kuzey Ren Vestfalya’da, en az 31, Rheinland-Pfalz eyaletletindeyse en az 50 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Rheinland-Pfalz eyaletine bağlı Ahrweiler’da en az 18 kişi can verdi. Sele kapılan ya da göçük altında kalan yüzlerce kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Bonn’un güneybatısındaki Euskirchen’de, resmi açıklamalara göre 15 kişi taşkında hayatını kaybetti. Burada çok sayıda binanın sel sularının şiddeti nedeniyle çöktüğü ve enkaz altından daha fazla ölü çıkabileceği bildiriliyor. Her iki eyalette cep telefonu ağı çalışmazken, yolların kapanması, tren hatlarının da çalışmaması nedeniyle hayat felce uğrarken sel felaketinin maddi boyutu, henüz kestirilemiyor.

Bu arada bazı kentlerde yağma olayları yaşandığı da haber veriliyor. Bölgede olağanüstü doğal afet durumu ilan edildiğini açıklayan bir polis yetkilisi, söz konusu bölgelerden uzak durulmasını, yağmalama olaylarına sert tepki verileceğini açıkladı.

ABD'ye resmi ziyarette bulunan Başbakan Angela Merkel, hükümetin felaketzedelere nasıl yardım edebileceği konusunda maliye ve içişleri bakanlarıyla temasta olduğunu söyledi. Merkel ayrıca, birçok ülkenin Almanya’yla dayanışma içerisinde olduğunu belirterek farklı ülkelerden yardım teklifleri aldıklarını ifade etti.

Kuzey Ren Vestafalya Başbakanı Armin Laschet, selden etkilenen bölgelerde yaptığı incelemeler sonrasında "Ulusal bir felekat yaşıyoruz, bu felaketin yol açtığı zararın altından ancak tüm ülkenin yardımıyla çıkabiliriz" diye konuştu. Selden etkilenen Trier kentinde incelemelerde bulunduktan sonra bir açıklama yapan Rheinland-Pfalz Başbakanı Manu Dreyer, eyaletinde yaşanan felekatin tam boyutunun henüz tespit edilemediğini ve can kaybının sürekli artığını söyledi. Manu Dreyer, sel felekatinin nedenin iklim değişikliği olduğunu ifade ederek "İklim koşullarının değişmesinin bu tür olaylara yol açtığını kabul etmeyenler, umarım gerekli dersi almıştır. İklim değişimi durdurmak için kaybedecek vaktimiz yok" dedi.

Bu arada selin etkilediği komşu ülke Belçika’daysa can kayıpları, 6’ya yükseldi. Liege ve Namur kentlerinde ise alçak bölgelerdeki kent sakinlerine evlerini tahliye etmeleri çağrısı yapıldı.

Alman meteoroloji uzmanları, yağışların Almanya’nın güneybatısında ve komşu ülkelerde etkili olmaya devam edeceğini, ancak şiddetini hafta sonunda yitireceğini duyurdu.

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