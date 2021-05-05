Almanya'da Selefi Hareketine Ağır Darbe

Almanya’da Selefi hareketinin en etkin örgütlerinden "Ansaar International" adlı dernek ve derneğe bağlı yan kuruluşlar yasaklandı. Radikal İslamcı terör örgütlerini finanse ettiği şüphesiyle derneği yasakladığını açıklayan Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, bugün binden fazla polis ve istihbaratçının katılımıyla eş zamanlı yapılan baskın ve aramalarda derneğe bağlı bürolarda çok sayıda delil ve en az 150 bin Euro nakit para ele geçirildiğini duyurdu.

2012 yılında kurulan ve Almanya dışında 50 ülkede aktif faaliyet gösteren derneğin bir süredir Alman istihbaratı tarafından izlendiğini belirten Seehofer, dernek üyelerinin topladığı bağıs paralarının "El Nusra, Hayat Tahrir ve El-Şabab" gibi selefi örgütlere aktarıldığının saptandığını söyledi.

"Uluslararası terörü kurutabilmek için öncelikli olarak para kaynaklarını kesmemiz gerekiyor" diyen bakan, "Ansaar International" derneğinin Selefi akımının en önemli örgütlerinden birine dönüşerek, kurduğu iletişim sistemi üzerinden radikal İslamcı propaganda yaptığını ve misyonerlik görevini de üstlenerek, Almanya’dan Suriye ve Irak başta olmak üzere birçok Müslüman ülkeye cihat için savaşmak üzere militan gönderilmesine aracı olduğunu ifade etti.