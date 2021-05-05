Almanya'da Selefi Hareketine Ağır Darbe

Almanya’da Selefi hareketinin en etkin örgütlerinden "Ansaar International" adlı dernek ve derneğe bağlı yan kuruluşlar yasaklandı. Radikal İslamcı terör örgütlerini finanse ettiği şüphesiyle derneği yasakladığını açıklayan Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, bugün binden fazla polis ve istihbaratçının katılımıyla eş zamanlı yapılan baskın ve aramalarda derneğe bağlı bürolarda çok sayıda delil ve en az 150 bin Euro nakit para ele geçirildiğini duyurdu.
2012 yılında kurulan ve Almanya dışında 50 ülkede aktif faaliyet gösteren derneğin bir süredir Alman istihbaratı tarafından izlendiğini belirten Seehofer, dernek üyelerinin topladığı bağıs paralarının "El Nusra, Hayat Tahrir ve El-Şabab" gibi selefi örgütlere aktarıldığının saptandığını söyledi.
"Uluslararası terörü kurutabilmek için öncelikli olarak para kaynaklarını kesmemiz gerekiyor" diyen bakan, "Ansaar International" derneğinin Selefi akımının en önemli örgütlerinden birine dönüşerek, kurduğu iletişim sistemi üzerinden radikal İslamcı propaganda yaptığını ve misyonerlik görevini de üstlenerek, Almanya’dan Suriye ve Irak başta olmak üzere birçok Müslüman ülkeye cihat için savaşmak üzere militan gönderilmesine aracı olduğunu ifade etti.
Seehofer, "Terörü finanse eden bir dernek Almanya’da dernekler kanuna dayanarak faal olamaz" diye konuştu. Bakan Seehofer, "Ansaar International" adlı dernekle birlikte yasaklanan dernekler arasında Tunus kökenli Alman futbolcu Anis Ben-Hatira’nın kendi adını taşıyan "Anis Ben-Hatira Vakfı‘nın da olduğu bilgisini verdi. Ben-Hatira, Almanya Bundesliga
kulüplerinden Darmstadt’ta oynarken, sözleşmesi "Terörist İslami derneklerle ilişkisi olduğu” iddiasıyla kulüp tarafından feshedilmiş, oyuncu daha sonra bir sezon Gaziantepspor’da top koşturduktan sonra, Almanya’ya geri dönmüştü.
Merkezi Düsseldorf kentinde bulunan "Ansaar International" derneğinin bir sözcüsü, kendilerine yönelik suçlamaları reddetti, "sadece insani amaçları olan bir hayır derneğiyiz" diye konuştu ve camilerle sosyal medyada topladıkları bağışları, Ortadoğu’daki Müslüman ülkelerde cami yapımı ve Kuran kursları için harcadıklarını, ayrıca şiddet ve radikal İslamcı görüşlerle alakaları olmadığını öne sürdü.
Almanya özellikle Berlin'de 2016 yılında Noel pazarına düzenlenen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını düzenleyen Anis Amri adlı saldırganın Selefi örgütlerle bağlantısının anlaşılmasından sonra Selefi dernek ve oluşumlara yönelik baskıyı artırdı.
Son yıllarda çok sayıda dernek ve örgüte yönelik operasyon düzenlenirken, geçen yıl bazı Selefi derneklerin yalan beyanda bulunarak, devletin Corona salgını ndeniyle verdiği yardımlardan yararlandığı ve bu paraları cihatçı gruplara gönderdiği iddiaları sonrasında da geniş çaplı operasyonlar düzenlenmişti.
Federal Anayasayı Koruma Örgütü’ne göre ülkedeki Selefiler'in sayısı 2020 yılında 12 bin 150'yle tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı. Selefiler‘in kamuoyuna çıkmaya başladığı 2011’de Almanya'daki sayıları 4 bin olarak tahmin ediliyordu. İstihbarat yetkilileri, Selefiler‘in eskiye kıyasla provokatif eylemlerden kaçınıp, cami ya da bölgeler üstü organizasyonlarda propaganda yapmak yerine daha küçük çevrelerde toplandığını, "dikkat çekmemeye" özen gösterdiklerini ifade ediyor.