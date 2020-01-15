Almanya'da Senegal asıllı milletvekilinin ofisi kurşunlandı

Olayın failleri bulunamadı.Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili Karamba Diaby'nin Almanya'nın doğusunda bulunan Halle kentindeki ofisine silahlı saldırı düzenlendi.

Senegal kökenli milletvekili saldırıyı Twitter hesabından duyurdu.

Twitter hesabından cama isabet eden üç kurşunun yol açtığı deliklerin görüldüğü bir fotoğrafı da yayınlayan Diaby, mesajında "Afişimin asılı olduğu vitrin camında çok sayıda kurşun deliği var" ifadesini kullandı.

58 yaşındaki politikacı Almanya'ya 1980'li yıllarda üniversite eğitimi için gelmişti. Diaby, daha önce de sık sık ırkçı tehditler aldığını ve etnik kökeninden dolayı hakarete maruz kaldığını dile getirmişti.

Polis saldırının salı günü gerçekleştiğini, olayın fail ya da faillerinin arandığını açıkladı. Yapılan açıklamada Diaby'nin ofisinin yakınındaki başka binalara da ateş edildiği kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Heiko Maas saldırıyı kınadı. SPD'li Bakan Twitter hesabından yaptığı açklamada, saldırı için "iğrenç ve korkakça" ifadelerini kullandı.

AFP/TY,EC

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