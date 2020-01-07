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  4. Almanya’da seyir halindeki otobüs alev aldı

Almanya’da seyir halindeki otobüs alev aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.01.2020 09:49 | Son Güncelleme

Almanya’da seyir halindeki otobüs alev aldı. Küle dönen otobüste şans eseri ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

Almanya’da seyir halindeki otobüs alev aldı

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Hagen kentinde akşam saatlerinde içerisinde yolcu bulunan bir otobüs, hareket halindeyken alev aldı.

Otobüs şoförü ve yolcuların kendilerini yanan otobüsten dışarı attığı belirtildi. Yolcuların itfaiyeyi aramasının ardından yangın söndürüldü. Otobüs şoförü ve yolcular olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından tedavi altına alındı.

Otobüsteki yangının teknik bir arızadan kaynaklandığı belirtilirken, yangın nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

KAYNAK: İHA

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Anahtar Kelimeler:
OTOBÜS Almanya seyir halinde yangın

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