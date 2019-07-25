Almanya'da sıcaklık rekoru kırıldı

Berlin'de siyasiler de aşırı sıcaklara çare arıyor.Almanya, mevsim normallerinin üstünde aşırı sıcak bir yaz geçiriyor. Ülkede sıcaklık 41 derecenin üstüne çıktı. Alman Meteoroloji Kurumu da 25 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Lingen kentinde ölçülen 41,5 ile sıcaklık rekoru kırıldığını onayladı.

Almanya'nın en yüksek sıcaklıkları Çarşamba günü ayrıca Bonn kentinde 40,6, Geilenkirchen kentinde de 40,5 olarak ölçüldü. Aşırı sıcak havanın bir süre daha devam edeceğini söyleyen meteorologlar, bu yaz yeni rekorlar kırılabileceğini tahmin ediyor.

Siyaset çare arıyor

Aşırı sıcaklar nedeniyle özellikle yaşlılara evden çıkmamaları çağrısı yapılırken sıcak hava dalgası Alman siyasetinin gündemine de girdi. Muhalefetteki Yeşiller Partisi 30 derecenin üstündeki sıcaklıkların bazı kişiler için tehlikeli olabileceğine işaret ederek çalışanların haklarının genişletilmesi talebinde bulundu.

Büro çalışanları için "evde çalışma hakkı", açık havada çalışan kişiler için de "sıcaktan uzak kalma hakkı"nın sağlanması isteyen Yeşiller, "Sıcaklığa Karşı Eylem Planı" adı altında topladığı önerileri Federal Meclis'e sundu.