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Almanya'da sıcaklık rekoru kırıldı

25.07.2019 18:29 | Son Güncelleme

Sıcak hava dalgasının etkisi altındaki Almanya'da 41,5 derece ile sıcaklık rekoru kırıldı.

Almanya'da sıcaklık rekoru kırıldı

Berlin'de siyasiler de aşırı sıcaklara çare arıyor.Almanya, mevsim normallerinin üstünde aşırı sıcak bir yaz geçiriyor. Ülkede sıcaklık 41 derecenin üstüne çıktı. Alman Meteoroloji Kurumu da 25 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Lingen kentinde ölçülen 41,5 ile sıcaklık rekoru kırıldığını onayladı.

Almanya'nın en yüksek sıcaklıkları Çarşamba günü ayrıca Bonn kentinde 40,6, Geilenkirchen kentinde de 40,5 olarak ölçüldü. Aşırı sıcak havanın bir süre daha devam edeceğini söyleyen meteorologlar, bu yaz yeni rekorlar kırılabileceğini tahmin ediyor.

Siyaset çare arıyor

Aşırı sıcaklar nedeniyle özellikle yaşlılara evden çıkmamaları çağrısı yapılırken sıcak hava dalgası Alman siyasetinin gündemine de girdi. Muhalefetteki Yeşiller Partisi 30 derecenin üstündeki sıcaklıkların bazı kişiler için tehlikeli olabileceğine işaret ederek çalışanların haklarının genişletilmesi talebinde bulundu.

Büro çalışanları için "evde çalışma hakkı", açık havada çalışan kişiler için de "sıcaktan uzak kalma hakkı"nın sağlanması isteyen Yeşiller, "Sıcaklığa Karşı Eylem Planı" adı altında topladığı önerileri Federal Meclis'e sundu.

Evde çalışma hakkına, işletme kaynaklı gerekçelerle karşı çıkılmaması istenen planda, tarım, temizlik ya da inşaat gibi alanlarda açık havada çalışmak zorunda kalanların, sağlığı tehdit eden boyuttaki sıcaklıklarda işten muaf tutulmaları gerektiği savunuluyor. Planda işletmelerle uygun çözümler aranarak çalışma saatlerinin azaltılabileceği belirtiliyor.

Şehir planlamalarının da gözden geçirilmesini, asfalt ve beton yerine daha fazla yeşil alanla sıcaklığın etkilerinin azaltılabileceğine dikkat çekiliyor. Planda ayrıca şehir merkezlerine ücretsiz içme suyu çeşmeleri kurulması ve sağlık merkezlerinde de "serin odalar" oluşturulması talep edildi. Meclise sunulan plan, Yeşiller Meclis Grubu Başkanı Anton Hofreiter ve çevre uzmanı milletvekili Bettina Hoffmann'ın imzasını taşıyor.

Fransa ve Belçika

Fransa ve Belçika da aşırı sıcağın etkisi altında. Belçika'da en yüksek sıcaklık Perşembe günü 40,6 derece olarak ölçüldü. Parisliler de Perşembe günü 41 dereceyi gördü. Fransız Meteoroloji Kurumu sıcaklığın daha da artabileceği uyarısında bulundu.

AFP,dpa/HS,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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