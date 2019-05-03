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"Almanya'da şiddete meyilli 12 bin 700 aşırı sağcı var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 12:28 | Son Güncelleme

Almanya İçişleri Bakanlığı, ülkedeki 24 bin aşırı sağcıdan 12 bin 700'ünün şiddete meyilli olduğunu açıkladı

BERLİN (AA) - Almanya'da şiddete meyilli 12 bin 700 aşırı sağcının bulunduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığının Hür Demokrat Partisinin (FDP) soru önergesine verdiği cevapta, ülkede 2017'de yaklaşık 24 bin aşırı sağcının bulunduğu belirtildi.

Cevapta, bunların 12 bin 700'nün şiddete meyilli olduğuna dikkat çekilerek, bunlar arasında "silahlara düşkün" olanların da yer aldığı ortaya kondu.

Aşırı sağcıların iletişim için internette sosyal ağları kullandığı aktarılan cevapta, bu grupların internet üzerinden kurdukları platformlarda da propaganda yaptıkları kaydedildi.

Cevapta, Anayasayı Koruma Teşkilatının (iç istihbarat servisi), internette aşırı sağcı çevrelere ait yüzlerce sayfayı, profilleri ve kanalları izlediğine dikkat çekildi.

FDP Milletvekili Konstantin Kuhle, Neue Osnabrücker Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, internet üzerinden radikalleşmeye karşı yeni bir yöntem bulunması gerektiğini söyledi.

Kuhle, aşırı sağcı şiddeti engellemek için devlet kurumlarında çalışanların dijital alandaki becerilerin artırılması ve devlet dairlerinde donanımların iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya aşırı sağcı şiddete meyilli

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