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Almanya'da şiddetli fırtına can aldı

11.03.2019 14:45 | Son Güncelleme

Almanya'nın büyük bir bölümünde hafta sonunda etkisini artıran şiddetli fırtına en az bir kişinin ölümüne yol açtı.

Kara, hava ve demiryolu ulaşımında aksamalar oldu, seferler iptal edildi.Hızı saatte 160 kilometreyi bulan "Eberhard" ismi verilen fırtına hafta sonunda Almanya'nın batı ve orta kesiminde can ve mal kaybına yol açtı.

Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Kallenhard kasabasında 47 yaşındaki bir kişi şiddetli fırtına yüzünden otomobilinin üzerine devrilen bir ağacın altında kalarak hayatını kaybetti. Polisin verdiği bilgiye göre sürücünün yanındaki kişiyse son anda araçtan çıkmayı başardı.

Fırtına nedeniyle Köln'deki havaalanında geçici süreyle kalkış ve inişlere izin verilmedi. İniş yapacak uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi. Düsseldorf havalimanında seferler normal seyrinde devam etti ancak yolcular şiddetli türbülansa hazırlıklı olmaları gerektiği konusunda uyarıldı.

Şiddetli fırtına ülke genelinde demir yolu ulaşımında da iptal ve aksamalara neden oldu.

Devrilen ağaçlardan kaynaklanan tehlike ve sinyalizasyon sistemindeki arızalar nedeniyle Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde demir yollarının yakın ve uzak mesafe seferleri Pazar günü durduruldu.

Rheinland-Pfalz ve Hessen eyaletlerinde de uzak mesafe trenleri gara çekildi. Fırtına Bavyera ve Baden Wüttemberg eyaletlerinde de etkili oldu.

Alman meteoroloji ajansı şiddetli fırtınanın saatteki hızı alçak bölgelerde 120 kilometreyi, yüksek bölgelerde ise 164 kilometreyi geçtiğini bildirdi.

Şiddetli fırtınada evlerin çatıları uçtu, elektirik kesintileri meydana geldi.

AFP/dpa,MK/DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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