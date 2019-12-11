Almanya’da Sigara Reklamlarına Tümden Yasak

Federal hükümet, sokakta ve sinemalarda her türlü tütün ve tütün ürününün reklamının yasaklanması konusunda uzlaştı. Sosyal demokrat SPD yasağa daha önce onay vereceğini duyurmuştu; geçmişte reklamların yasaklanması isteğine karşı çıkan Hristiyan Demokrat CDU/CSU geri adım attı ve reklamlara yasak getirilmesini karara bağladı.

Uzlaşıya göre, 2022 yılından itibaren sinemalarda sigara reklamı gösterilemeyecek, sokak, cadde ve meydanlardaki panolarda sigara reklamı yasak olacak.

Yasağa elektronik sigaralar da dahil

Elektronik sigara olarak tanımlanan ürünlerin yasağının da 2024 yılında başlaması öngörülüyor.Uzmanlar sigara reklamlarının son yıllarda özellikle e-sigaralar üzerinden gençleri özendirici hale gelmesinden yakınıyor ve bu tarz sigaraların içerdiği maddelerin yol açtığı tehlikeler konusunda hala yanıtsız kalan pek çok soru bulunduğunu vurguluyor.

E-sigara üreticileri ise bu ürünlerin sigara tüketiminden kaynaklanan hastalıkları azaltacağını ve yasaklanmamaları gerektiğini ifade ediyor.