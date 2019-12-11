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Almanya’da Sigara Reklamlarına Tümden Yasak

11.12.2019 19:18 | Son Güncelleme

Federal hükümet, sokakta ve sinemalarda her türlü tütün ve tütün ürününün reklamının yasaklanması konusunda uzlaştı. Buna göre, 2022 yılından itibaren sinemalarda sigara reklamı gösterilemeyecek, sokak, cadde ve meydanlardaki panolarda sigara reklamı yasak olacak.

Almanya’da Sigara Reklamlarına Tümden Yasak

Federal hükümet, sokakta ve sinemalarda her türlü tütün ve tütün ürününün reklamının yasaklanması konusunda uzlaştı. Sosyal demokrat SPD yasağa daha önce onay vereceğini duyurmuştu; geçmişte reklamların yasaklanması isteğine karşı çıkan Hristiyan Demokrat CDU/CSU geri adım attı ve reklamlara yasak getirilmesini karara bağladı.

Uzlaşıya göre, 2022 yılından itibaren sinemalarda sigara reklamı gösterilemeyecek, sokak, cadde ve meydanlardaki panolarda sigara reklamı yasak olacak.

Yasağa elektronik sigaralar da dahil

Elektronik sigara olarak tanımlanan ürünlerin yasağının da 2024 yılında başlaması öngörülüyor.Uzmanlar sigara reklamlarının son yıllarda özellikle e-sigaralar üzerinden gençleri özendirici hale gelmesinden yakınıyor ve bu tarz sigaraların içerdiği maddelerin yol açtığı tehlikeler konusunda hala yanıtsız kalan pek çok soru bulunduğunu vurguluyor.

E-sigara üreticileri ise bu ürünlerin sigara tüketiminden kaynaklanan hastalıkları azaltacağını ve yasaklanmamaları gerektiğini ifade ediyor.

Uzmanlar, Almanya’da yıllık ölümlerin yüzde 13,5'inin sigara ve tütün içeren ürünleri kullanmanın sonuçlarıyla bağlantılı olduğu görüşünde.

Nüfusun üçte biri sigara ve tütün kullanıyor

Yapılan araştırmalar, tüm çalışmalara, aydınlatıcı kampanyalara ve sigara yüzünden ölenlerin sayısını içeren raporlara rağmen, Almanların sigaradan vazgeçmediğini gösteriyor.

Günde 202 milyon sigaranın tüketildiği ülkede, nüfusun üçte biri sigara ve tütün mamulleri kullanıyor. 2017-2018 yılları arasında sigara tüketimi yüzde iki oranında azalsa da puro satışlarının yüzde 6,5 e-sigara satışınınsa yaklaşık yüzde 3 oranında arttığı belirtiliyor.

Almanya’da sigaranın paketi ortalama 6,70 Euro’ya satılıyor. Sigara paketi başına 3,42 Euro tütün vergisi, 1,07 Euro KDV alınıyor. Almanya Sigara Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, tiryakiler bu yılın ilk yarısında tütün ve tütün ürünlerine 10,8 milyar Euro‘dan fazla (80 milyar TL) para harcadı.

Sigara reklamlarının yasaklamasıyla Almanya, Avrupa Birliği’nin konuyla ilgili talimatnamesine en son uyan ülke olacak. Başbakan Angela Merkel bundan kısa bir süre önce CDU/CSU meclis grubunu uyararak, Almanya’nın Avrupa Birliği üye ülkeleri arasında sokak ve caddelerde sigara reklamı yapılmasına izin veren tek ülke olmasını ‘kabul edilemez’ olarak tanımlamış ve “Bu yılın sonuna kadar yasak ile ilgili bir karar almamız gerekiyor” demişti.

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