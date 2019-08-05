Almanya’da Sığınmacı Saldırıları Aşırı Sağdaki AfD’ye Desteği Arttırdı

Almanya son on günde yaşanan iki korkunç şiddet olayını tartışıyor. Önce sığınmacı statüsüyle yaşayan 40 yaşındaki bir Eritreli’nin, Frankfurt’ta bir anneyle 8 yaşındaki oğlunu trenin önüne itmesi, ardından Stuttgart’ta 28 yaşındaki bir Suriyeli’nin, 36 yaşındaki Kazakistan kökenli Alman vatandaşını sokakta kılıçla öldürmesi “Almanya artık güvensiz bir ülke mi oldu?” sorusunu gündeme getirdi.

Sağ popülist ve göçmen karşıtı parti Almanya için Alternatif (AfD), sığınmacıların karıştığı suç olaylarını, “Almanların can güvenliği tehlikede” şeklindeki politik söylemlerine daha da yoğun şekilde taşımaya başladı.

Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer ise, Frankfurt’taki tren önüne anne ve oğlu iten Eritreli’nin İsviçre’de sığınmacı statüsüyle yaşadığının anlaşılmasından sonra, Almanya ile İsviçre arasındaki sınırlarda kontrol için gerekli düzenlemeleri uygulamaya alacağını söyledi.

Seehofer, kaçak girişlerin önlenmesi için sadece şüpheli durumlarla sınırlı olmayan genişletilmiş kontrollar yapılmasını istedi. İçişleri Bakanı, taslağı Eylül ayına kadar hazırlayacağını açıkladı. Almanya’ya geçen yıl sınırlardan 43 bin kişinin kaçak giriş yaptığı kaydedildi.