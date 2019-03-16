HABER

Almanya'da sığınmacılara karşı geçen yıl 2 bin suç işlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 20:23 | Son Güncelleme

Almanya'da sığınmacılara karşı geçen yıl 2 bin suç işlendi

BERLİN (AA) - Almanya'da geçen yıl sığınmacılara karşı çoğu aşırı sağcılar tarafından 2 bin suç işlendiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığının, Sol Partinin soru önergesi üzerine verdiği cevapta, ülkede 2018'de sığınmacılara karşı 1736'sı aşırı sağcılar tarafından gerçekleştirilen adam yaralama, cinayet ve mala zarar gibi çeşitli suçların işlendiği bildirildi.

1775 suçun sığınmacılara karşı işlendiği, 173 suçta ise hedefin sığınmacı yurtları olduğu ifade edildi.

Ayrıca saldırılar nedeniyle 315 kişinin çeşitli şekillerde yaralandığı aktarıldı.

Sol Parti Federal Meclis üyesi Ulla Jelpke konuya ilişkin, ''Kayıtlara bakıldığında şiddet eylemleri ve silah veya patlayıcı madde ile tehdit her gün yaşanıyor. Bu şiddetin sorumluluğu Almanya için Alternatif (AfD) Partisi ve ırkçı nefretlerini açık şekilde yayan sağ gruplar. Birlik partilerinin de (CDU-CSU) bu eylemlerde sorumluluğu bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERÜnlü yıldız frikik üstüne frikik verdi!Ünlü yıldız frikik üstüne frikik verdi!
Erdoğan: Birileri Türkiye tökezlesin diye ellerini ovuşturarak bekliyor Erdoğan: Birileri Türkiye tökezlesin diye ellerini ovuşturarak bekliyor 
AK Parti'nin Zeytinburnu mitingiAK Parti'nin Zeytinburnu mitingi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Sığınmacılara saldırılar Suç eylemi

En Çok Okunan Haberler

Saldırganın dinlediği şarkı olay yarattı! 'Türkler korksun'

Saldırganın dinlediği şarkı olay yarattı! 'Türkler korksun'

Dünya bunu konuşuyor! Katliama engel olmaya çalışırken öldürüldü

Dünya bunu konuşuyor! Katliama engel olmaya çalışırken öldürüldü

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanala düşen kardeşlerden biri kayboldu, diğeri yaralı kurtarıldı

Kahreden haber! Ablası kardeşinin peşinden atladı ama...

8 bin bekçi alımı için başvuru tarihleri açıklandı

8 bin kişi alınacak! İşte şartlar...

Uzman çavuş, eşi ve oğlunu öldürüp, intihar etti

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Kayseri'de bir kişi kazaya yardıma giderken hayatını kaybetti

Tek amacı kazaya yardım etmekti! Korkunç olay

Denizli'de babası ve ağabeyi cinayete azmettirmekten tutuklanan emlakçı öldürüldü

Dehşet! Kurşun yağmuruna tutuldu

Polis memuru otomobilinde intihar etti

Polis memuru otomobilinde intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.