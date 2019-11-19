HABER

Almanya'da sığınmacılara silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 14:13 | Son Güncelleme

Polis, saldırının, yabancı düşmanlığından kaynaklandığı konusunda kuvvetli şüpheler bulunduğu ve olayın tüm yönleriyle soruşturulduğunu açıkladı

BERLİN (AA) - Almanya'da aralarında 5 aylık bebeğin de bulunduğu 4 sığınmacıya kurusıkı tabancayla saldırı düzenlendi.

Wolfsburg polisinden yapılan açıklamada, Aşağı Saksonya eyaletinin Schöningen beldesinde bir evin balkonundan, caddenin karşısında bekleyen aralarında 5 aylık bebeğin de olduğu 4 sığınmacıya kurusıkı tabancayla saldırı düzenlendiği ifade edildi. Açıklamada, saldırı sırasında balkonda 4 kişi bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Saldırının, yabancı düşmanlığından kaynaklandığı konusunda kuvvetli şüpheler bulunduğu belirtilen açıklamada, olayın tüm yönleriyle soruşturulduğu vurgulandı.

Fildişi Sahili'nden geldikleri öğrenilen sığınmacılara yardım etmek isteyen 2 kişinin de kurusıkı mermilerin hedefi olduğu ancak yara almadıkları aktarıldı.

Almanya, son yıllarda Neo-Nazi grupların ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin propagandasıyla artan yabancı düşmanlığı ve göçmen karşıtlığına tanık oluyor.

Hükümet, Almanya'da geçen yıl yabancılara, göçmenlere veya siyasi muhaliflere yönelik 1000 kadar şiddet içeren saldırı gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

PARTNERDünyanın en seksi 20 kadınıDünyanın en seksi 20 kadını
Hakkari'de uyuşturucu operasyonuHakkari'de uyuşturucu operasyonu
Yaşar Büyükanıt’ın eşi Filiz Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandıYaşar Büyükanıt’ın eşi Filiz Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya saldırı sığınmacı

En Çok Okunan Haberler

Alman ordusuyla ilgili iddia gündeme bomba gibi düştü

Alman ordusuyla ilgili iddia gündeme bomba gibi düştü

İstanbul'a yeni metrobüsler! İBB Başkanı İmamoğlu test etti

İstanbul'a yeni metrobüsler! İBB Başkanı İmamoğlu test etti

Fenerbahçeli yıldız milli takımda coştu

Fenerbahçeli yıldız milli takımda coştu

130 bin çalışanı ilgilendiriyor! Pazarlık devam ediyor

130 bin çalışanı ilgilendiriyor! Pazarlık devam ediyor

İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' yanıtı

İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' yanıtı

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ecem Balcı'nın katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis!

Korkunç cinayette yeni gelişme! Mahkeme kararını verdi

Isparta'daki Güleda Cankel cinayetinde son dakika gelişmesi! İfadesi ortaya çıktı

Güleda Cankel'in ölümüyle ilgili kan donduran detaylar!

MHP Milletvekili Metin Nurullah Sazak hakkında suç duyurusu

MHP'li isim hakkında suç duyurusu

İntihar süsü verilen cinayeti, izmarit ortaya çıkardı

İntihar süsü verilen cinayeti, izmarit ortaya çıkardı

Son dakika: Meclis'te Erdoğan-Bahçeli zirvesi

Meclis'te Erdoğan-Bahçeli zirvesi

Son dakika: Adalet Bakanı Gül'den 'ceza indirimi' açıklaması

Bakan Gül tartışmalara noktayı koydu: Öyle bir çalışma yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.