Almanya’da sıkılaştırılmış korona önlemleri devreye girdi

Ülkede siyasetçiler erken bir gevşemeye karşı uyarırken, mutasyona uğrayan tür endişe yaratıyor.Almanya’da geçen hafta Başbakan Angela Merkel ve eyalet başbakanlarının aldığı karar üzerine bugün daha sıkı salgın önlemleri yürürlüğe girdi.

Hamburg önlemleri Cuma gününden bu yana, Brandenburg ise cumartesiden beri uygulamaya başladı. Dört diğer eyalet de pazar günü kısıtlamaları yürürlüğe aldı. Bugünden itibaren ise Almanya’nın tümünde kısıtlamalar geçerli olacak.

Robert Koch Enstitüsü son 24 saatte 12 bin 497 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Ölü sayısı ise 343 olarak belirtildi. Cuma günü açıklanan bin 188 ölü sayısı ile en yüksek seviyeye ulaşılmıştı. 18 Aralık’ta ise 33 bin 777 vaka ile en yüksek vaka sayısı tespit edilmişti.

Hafta sonunda daha az test yapılması nedeniyle bugün açıklanan verilerin daha düşük olduğu belirtiliyor. Vaka sayısının bir hafta içinde 100 bin kişide 166,6 olduğu belirtildi. Bu oran 22 Aralık’ta 197,6’ya çıkarak zirveye ulaşmıştı.

Aile Bakanı Franziska Giffey Rheinischen Post gazetesine yaptığı açıklamada Almanya’nın "Virüsün yayılmaya başladığından bu yana pandeminin en şiddetli durumda" olduğunu söyledi.